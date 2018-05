SAOL verkündet Zuwachs! Die österreichische Metalband Küenring wird nach den zwei EPs Death Awaits und The Nameless Fallen, mit denen erfolgreiche Gigs – inklusive einer umjubelten Show in der Arena Wien – gespielt wurden, nun ihr Full-Length Album Küenring über SAOL veröffentlichen. Die jungen Musiker lassen sich vor allem von den Heavy Metal-Größen der 80er Jahre inspirieren: Iron Maiden, Metallica, Judas Priest und die Scorpions sind hier ganz vorne mit dabei. Aber nicht nur musikalisch lässt die Band um Sänger Stefan Gutenthaler kultige Heavy Metal-Vibes der letzten Jahrzehnte mitschwingen.

Mit einer eigenen Interpretation des Weihnachtsklassikers Rockin’ Around The Christmas Tree im Jahr 2014 und ein Jahr später mit dem aus eigener Feder stammenden Weihnachtssong Santa Cock beweist die Band dreckigen Humor und Charakter, den die Jungs mit Leib und Seele verkörpern.

Küenring sind:

Stefan Gutenthaler – Bass, Vocals

Florian Gutenthaler – Guitars

Michael Sulzbachner – Guitars

Sebastian Sauer – Drums

