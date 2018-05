We Are Sentinels: VÖ-Termin, Tracklist und Cover für Matt Barlows neues Projekt

Neues Projekt von Iced Earth Sänger Matt Barlow bei SAOL:

We Are Sentinels sind endlich bereit, uns mit spezifischen Infos über ihr episches Projekt zu verwöhnen und teilen uns die offizielle Tracklist für ihr gleichnamiges Debütalbum, sowie das Datum der Veröffentlichung mit. Das allererste Studioalbum von We Are Sentinels erscheint am 6. Juli 2018 über SAOL! Für ein Album, das im brütenden Hochsommer VÖ feiert, hat die Tracklist ein paar überraschende, eiskalte Erfrischungen parat.

We Are Sentinels Tracklist:

1. From My Tower

2. My Only Sin

3. Life, Death, Rebirth

4. Kingdom In Winter

5. Dreaming In Winter

6. Battle In Winter

7. In Memoriam

8. Sirens Of Odysseus

9. Miracle

10. Soul On Fire

11. Holy Diver

We Are Sentinels Stimmlegende Matt Barlow und Komponist Jonah Weingarten freuen sich, heute ihr erstes full-length Album sowie ihre Zusammenarbeit mit SAOL in Europa/UK verkünden zu können.

Indem sie mitreißende visuelle und orchestrale Arrangements, sowohl modernes als auch klassisches Klavierspiel und donnernde Percussions miteinander verschmelzen lassen, kreieren Sänger Matt Barlow (Ashes Of Ares, Iced Earth, Pyramaze) und Komponist, Keyboarder und Pianist Jonah Weingarten (Pyramaze, SOI) etwas wahrhaft Einzigartiges und Bahnbrechendes. Mit musikalischen und thematischen Elementen, die von den großen Drama-, Scifi- und Fantasy-Filmen der letzten 30 Jahre inspiriert wurden – zusammen mit der offensichtlichen Begeisterung des Duos für alles, was mit Heavy Metal zu tun hat – verkörpern We Are Sentinels die Essenz des Wortes “episch”.

We Are Sentinels:

Jonah Weingarten – Keyboard, Klavier, Orchestrierung

Matt Barlow – Vocals

Musik geschrieben und performt von Jonah Weingarten

Alle Texte, Melodien und Gesangselemente von Matt Barlow

