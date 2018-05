Parkway Drive’s neues Album Reverence ist in den offiziellen deutschen Albumcharts auf dem dritten Platz eingestiegen, in Belgien auf dem fünften und im Vereinigten Königreich auf dem 14. Platz. Mehr Chart-Ergebnisse sollen folgen.

Reverence, das am 4. Mai über Epitaph veröffentlicht wurde, ist das bisher chartstärkste Album der Band in diesen drei Ländern. Das Album hat außerdem großartige Reviews in der rennomierten Musikpresse erhalten und hat sich bei etlichen Radiostationen mit den Singles The Void und Prey in die Herzen der Musikredakteure gespielt.

Allein in Deutschland rannten der wahrlich entzückten Band tausende Fans bei den Releaseparties die Türen ein. Was lernen wir daraus? Wenn es heißt: Zurück zu den Wurzeln und hoch mit dem Härtegrad, kann das entgegen aller Unkenrufe durchaus auch mal nach vorn losgehen!

Parkway Drive werden diesen Sommer nach Europa und in das Vereinigte Königreich zurückkehren, um auf einigen der größten Festivals des Kontinents zu spielen sowie eine Handvoll von Shows als Headliner zu absolvieren:

Parkway Drive Tourdaten:

June 1st, 2018 – Nijmegen, FortaRock (NL)

June 2nd,2018 – Nürburgring, Rock Am Ring (DE)

June 3rd, 2018 – Nürnberg, Rock Im Park (DE)

June 5th, 2018 – Lyon, Le Radiant (FR)

June 6th, 2018 – Dornbirn, Conrad Sohm Open Air (AT)

June 7th, 2018 – Interlaken, Greenfield (CH)

June 9th, 2018 – Donington, Download Festival (UK)

June 14th, 2018 – Nickelsdorf, Nova Rock (AT)

June 15th, 2018 – Wroclaw, A2 (PL)

June 16th, 2018 – Gräfenhainichen, With Full Force (DE)

June 18th, 2017 – Stockholm, Fryshuset (SE)

June 19th, 2018 – Oslo, Rockefeller (NO)

June 20th, 2018 – Gothenburg, Pustervik (SE)

June 21st, 2018 – Copenhagen, Copenhell (DK)

June 22nd, 2018 – Dessel, Graspop (BE)

June 23rd, 2018 – Clisson, Hellfest (FR)

June 26th, 2018 – Roma, Rock in Roma (IT)

June 28th, 2018 – Airfield, Panensky Tynec Aerodrome (CZ)

June 29th, 2018 – Madrid, Download Festival (ES)

June 30th, 2018 – Vana-Vigala, Hard Rock Laager (EST)

July 1st, 2018 – Helsinki, Tuska Open Air (FI)

http://www.parkwaydriverock.com/

https://www.facebook.com/parkwaydrive

https://twitter.com/parkwayofficial

https://www.instagram.com/parkwaydriveofficial

Kommentare

Kommentare