Massacre Records freuen sich sehr, Horseman bei sich begrüßen zu dürfen!

Die Band existiert seit 2008 und kann bereits auf zwei Studioalben zurückblicken. Ihr drittes Album namens … Of Hope, Freedom And Future wird später in diesem Jahr bei Massacre Records erscheinen!

Der Sound des Quintetts um Sänger Stefan Böhm, den Gitarristen Malte Edinger & Gregor Panic, Bassist Christoph Brennecke und Drummer Michael Kolar ist pfeilschnell, ungestüm und stampft gnadenlos nach vorn – Metal ist ihr Pferd und sie haben die Zügel in der Hand!

http://www.horseman.de

https://www.facebook.com/horsemanmetal

https://twitter.com/horsemanband

https://www.youtube.com/user/HorsemanOfficial

