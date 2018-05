Beatsteaks & Casper treffen auf Bullet For My Valentine & Enter Shikari

Das Vainstream Rockfest in Münster ist restlos ausverkauft. Mit den Hochkarätern Beatsteaks, Casper, Enter Shikari und Bullet For My Valentine bietet das Vainstream, wie in den vergangenen Jahren allen modernen Rockfans die besten Acts ihres Genres. Rund 8 Wochen im Vorfeld heißt es nun auch im 13. Jahr – Rien ne vas plus!



Das gesamte Vainstream-Team bedankt sich bei allen Fans für ihr Vertrauen und ihren Zuspruch und wünscht einen schönen Start in den Sommer. Am 30.06.2018 wird’s dann endlich wieder laut Am Hawerkamp in Münster.

