Resolve: veröffentlichen neue Single / Video „Beautiful Hell“

Resolve sind mit voller Härte zurück und veröffentlichen das Musikvideo zu Beautiful Hell.

Während die Band auf der vorherigen Single Seasick Sailor mit einer anderen Facette ihrer Musik experimentierte, bringen sie dieses Mal die Riffs und eine gesunde Dosis Shouts zurück.

Beautiful Hell ist ein tribaler, perkussiver Track, der all ihre Stärken als Band hervorhebt. Ein aggressiver Anfang, der in einen verträumten Refrain mit verwebten Gesangsharmonien führt und dann in einem hymnischen Refrain explodiert.

„Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich den ersten Mix für diesen Track in meinem Auto gehört habe und wirklich hin und weg von dem, was wir geschaffen haben, was nicht oft passiert.“

„Etwas, worauf wir in diesem Song sehr stolz sind, ist die Tatsache, dass das lyrische Thema und der Vibe der Musik tief miteinander verbunden sind: Anthony (Sänger) erzählt Geschichten über einen Regenwald voller Wunder, Bedrohungen und Geheimnisse – eine Metapher für sein Inneres selbst, wie immer bei Resolve, die mit dem beklemmenden, triefenden Instrumental wahre Wunder wirken.“

„Das Musikvideo ist auch ein weiterer Schritt für uns. Es ist alles energiegeladen und manchmal mit Absicht fast überwältigend. Die Glaskabine fungiert als visuelle Darstellung unserer schönen Hölle. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieses ganzen Konzepts.“