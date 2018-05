Im Zuge ihrer aktuellen Veröffentlichung, Relics Of The Deathkult, geben die Death Metaller Revel In Flesh die folgenden Live-Termine bekannt.

26.05.2018 – Ulm: CAT u.a. mit ATOMWINTER & COLLAPSE INSTINCE

07.07.2018 – SYMBOLIC Open Air (Czech Republic) – Tri Dvory ( u.a. mit CANCER, ENTRAILS)

20.07.2018 – BOARSTREAM Open Air – Mulfingen

27.07.2018 – MASTERS OF THE UNICORN Festival – Ernsthaus (Hessen)

05.10.2018 – WAY OF DARKNESS Festival – Lichtenfels

13.10.2018 – Balingen – Sonnenkeller DEADBANGERS NIGHT

27.10.2018 – Augsburg – Ballonfabrik THE DAY THE DEAD WALKED Festival

Die CD-Compilation Relics Of The Deathkult wurde im März über War Anthem Records veröffentlicht und enthält 11 rare Split-7“-EP-Beiträge bzw. Vinyl-Bonustracks.

The Ending In Fire – Lyric-Video.





https://www.facebook.com/Revel-in-Flesh-304228902958414

https://www.revelinflesh.com

http://www.war-anthem.de

