Riedfest Open Air 2020: wird auf 2021 verschoben

Auch das Riedfest Open Air muss sich in die Schlange der Absagen einreihen.

Seht hier das Statement der Veranstalter auf der Facebook-Seite:

Werte Riedfest-Gemeinde,

———————————————————–

Entschuldigt bitte das lange Warten, aber Ihr wisst ja, die vom Riedfest sind nicht die Schnellsten….!!!!

Die wichtigsten Infos kurz und knapp…

Das Riedfest_2020 wird ABGESAGT und auf das nächste Jahr verschoben.

Selbstverständlich versuchen wir das Lineup eins zu eins auf nächstes Jahr zu übertragen.

Merkt Euch bitte das Datum:

vom 22.07. bis 24.07.2021 vor und streicht es euch dick-fett im Kalender an.

So, und nun lassen wir mal unsere Gedanken etwas schweifen…

Hätte mir letztes Jahr um diese Zeit einer erzählt, dass 2020 keine Open Air’s oder sonstige Veranstaltungen stattfinden werden, ich hätte ihn glaube ich ausgelacht und ‘nen Vogel gezeigt.

Der Terminkalender war voll bis unters Dach, von März bis Oktober gab es nur wenige freie

Wochenenden, vielen von Euch ist es glaube ich ähnlich ergangen. Jeder hat sich auf seine ganz persönlichen Highlights sehr gefreut. Neben der Live-Musik fehlen einen ganz klar die

Gleichgesinnten aus aller Herren Länder, wo man manche von Ihnen nur einmal im Jahr, auf dem

Festival XY, am letzten Tag frühs um 3 Uhr auf’en Zeltplatz zufällig trifft und als würde es keinen Morgen geben, mit Havanna-Cola versuchen die Welt zu retten. So oder ähnlich hat das glaube ich

jeder schon mal erlebt!

Egal wie es weitergeht, es wird weitergehen. Vielleicht wird das Überangebot an Veranstaltungen

in Zukunft etwas ausgedünnt.

Oder der Deutsche Underground gewinnt wieder etwas mehr an Stellenwert. Fakt ist, im nächsten Jahr wird alles etwas anders sein. Wir können gespannt sein…

Bis dahin, bleibt Alle gesund und wohlauf…!!!

Beste Grüße,

Toni v.d.Riedfest-Front

#riedfest #festival #openair #underground

#metal #live #liveshow #riedfestopenair

#metal #rock #rocknroll #lovemusic

#theundergroundisnotdead