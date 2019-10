Rings Of Saturn: enthüllen ersten »Gidim«-Albumtrailer

Die Alien-Tech Death-Meister Rings Of Saturn sind zurückgekehrt, um ihr mittlerweile fünftes Studioalbum auf die Menschheit loszulassen: Gidim wird am 25. Oktober via Nuclear Blast Records erscheinen. Heute verraten Lucas Mann und Joel Omans weitere Details über die Entstehung der Platte. Seht euch den ersten Albumtrailer an, um mehr über das Cover, ihre neue Besetzung, den Aufnahmeprozess sowie die Gastmusiker zu erfahren.

Bestellt Gidim im Format eurer Wahl sowie Merchandise hier vor: http://www.nuclearblast.com/ros-gidim

Bestellt digital vor, um Mental Prolapse und The Husk sofort zu erhalten (nur bei amazon und iTunes!), oder sichert es euch schon jetzt bei Spotify, Apple Music oder Deezer: https://nblast.de/RINGSOFSATURNpreSave

Hört euch diese sowie weitere Tracks in den NB-New Releases-Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Gidim:

The Husk Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=F87MWt-1X1w

Mental Prolapse Offizielles Gitarrenplaythrough: https://www.youtube.com/watch?v=ZDK7Q9iwD3I

Gidim wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1. Jewelcase-CD

2. 2CD-Jewelcase

3. Kassette

3.1 violett (limitiert auf 100 Stück)

3.2 gelb (limitiert auf 250 Stück)

4. Vinyl

4.1 orange (limitiert auf 1,000)

4.2 stahlbau / schwarz-weiß gesplattert (limitiert auf 300 Stück)

4.3 senffarben-babyblaues Swirl-Vinyl (limitiert auf 300 Stück)

4.4 braun-türkises Swirl-Vinyl (limitiert auf 500 Stück)

4.5 weiß / schwarz gesplattert (limitiert auf 650 Stück weltweit)

4.6 bierfarben / braun-pink gesplattert (limitiert auf 500 Stück)

5. T-Shirt-Bundle

5.1 enthält CD + 11″x17″-Poster

Gidim – Tracklist:

01. Pustules [feat. Charles Caswell | Berried Alive]

02. Divine Authority

03. Hypodermis Glitch [feat. Dan Watson | Enterprise Earth; mit Genehmigung von eOne Music]

04. Bloated And Stiff

05. Tormented Consciousness [feat. Yo Onityan]

06. The Husk

07. Mental Prolapse

08. Genetic Inheritance

09. Face Of The Wormhole

10. Gidim (Instrumental)

Gidim wurde von Lucas Mann in den Mann Studios aufgenommen. Eine Ausnahme bilden jedoch der Gesang, der mit Mark Lewis in den Audiohammer Studios aufgenommen wurde, sowie das Schlagzeug, das von Marco „Lord Marco“ Pitruzzella aufgenommen wurde. Mark Lewis ist zudem für Mix und Mastering der Scheibe verantwortlich. Des Weiteren bietet Gidim Gastbeiträge von Dan Watson (Enterprise Earth), Charles Caswell (Berried Alive) und zu guter Letzt Yo Onityan. Das dazugehörige Artwork stammt von Mark Cooper.

The Gidim Release Tour 2019

w/ Enterprise Earth, Angelmaker, Brand Of Sacrifice

16.10. USA Phoenix, AZ – Club Red

17.10. USA Los Angeles, CA – 1720

18.10. USA Sacramento, CA – Holy Diver

19.10. USA Portland, OR – Bit House Saloon *Neue Venue*

20.10. USA Seattle, WA – El Corazón

21.10. USA Bend, OR – The Domino Room

22.10. USA Jerome, ID – Diamondz Event Center

23.10. USA Salt Lake City, UT – In the Venue

25.10. USA Denver, CO – The Oriental Theater

26.10. USA Lawrence, KS – The Bottleneck

27.10. USA Minneapolis, MN – Amsterdam Bar & Hall

28.10. USA Milwaukee, WI – X-Ray Arcade

29.10. USA Grand Rapids, MI – The Stache

30.10. USA Joliet, IL – The Forge

31.10. USA Indianapolis, IN – The Citadel Music Hall

01.11. USA Lakewood, OH – Phantasy Nightclub

02.11. USA Columbus, OH – Skully’s Music-Diner

03.11. CDN Toronto, ON – Velvet Underground

04.11. CDN Ottawa, ON – Mavericks

05.11. CDN Montréal, QC – Les Foufounes Électriques

06.11. CDN Québec City, QC – La Source de la Martinière

07.11. USA Worcester, MA – The Palladium (Upstairs)

08.11. USA Amityville, NY – Revolution Bar & Music Hall

09.11. USA Harrisburg, PA – Midtown Arts Center

10.11. USA Pittsburgh, PA – The Rex Theater

11.11. USA Richmond, VA – The Canal Club

12.11. USA Greensboro, NC – The Blind Tiger

13.11. USA Atlanta, GA – The Masquerade (Purgatory)

14.11. USA New Orleans, LA – Southport Hall

15.11. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

16.11. USA Houston, TX – Scout Bar

17.11. USA Austin, TX – Come and Take It Live

Weitere Infos

www.facebook.de/ringsofsaturnband

www.instagram.com/ringsofsaturnbandofficial

www.twitter.com/ringsofsaturn_

www.nuclearblast.de/ringsofsaturn