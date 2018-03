Rings Of Saturn: kündigen weitere Europa-Shows als Headliner an

Nachdem die Technical Deathcore-Truppe Rings Of Saturn am 28. Juli 2017 ihr vielgelobtes viertes Studioalbum Ultu Ulla veröffentlicht hat, war sie unentwegt in den USA und Kanada unterwegs, um die Songs des neuen Albums zum Besten zu geben. Vor kurzem gaben die vier Jungs bekannt, im April endlich auch nach Europa zu kommen – und zwar mit keinen Geringeren als den Death Metal-Helden Origin. Heute geben Sie nun weitere Europa-Shows bekannt, wo sie als Headliner vorrangig mit Songs ihres aktuellen Studioalbums der Menge richtig einheizen werden! Seht hier alle EU- und UK-Daten der Origin– sowie ihrer Headline-Tour:

The Unparalleled World Tour 2018

w/ Origin, Hideous Divinity, Graveslave

02.04. D Erfurt – From Hell

03.04. NL Haarlem – Patronaat

04.04. NL Nijmegen – Doornroosje

05.04. D Hamburg – Bambi Galore

06.04. DK Aarhus – Royal Metal Fest+

07.04. D Essen – Turock

08.04. D Blieskastel – P-Werk

09.04. UK Manchester – Rebellion

10.04. UK London – Underworld

11.04. UK Glasgow – The Cathouse

12.04. UK Birmingham – Asylum

13.04. F Paris – Glazart

14.04. F Lyon – Rock n’Eat

15.04. I Brescia – Circolo Colony

16.04. CH Siebnen – District 28

17.04. D Nürnberg – Z-Bau

18.04. A Wien – Viper Room

19.04. CZ Brünn – Melodka

20.04. SK Banská Bystrica – Tartaros

21.04. CZ Ostrau – Barrak Music Club

22.04. D Dresden – Eventwerk

23.04. D Berlin – Bi Nuu

+ohne Graveslave

Ultu Ulla European Headline Tour 2018

24.04. CZ Prague – Nová Chmelnice

25.04. PL Poznan – Klub U Bazyla

26.04. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

27.04. D Munich – Impericon Festival

28.04. D Leipzig – Impericon Festival

29.04. B Arlon – L‘Entrepôt

Weitere ROS-Termine:

w/ Nekrogoblikon, Allegaeon, Lorna Shore, Entheos, Gloom

13.03. USA St. Paul, MN – Amsterdam Bar & Hall

14.03. USA Berwyn, IL – Wire

15.03. USA Indianapolis, IN – The Emerson Theater

16.03. USA Pittsburgh, PA – Rex Theater

17.03. USA New York, NY – The Gramercy Theatre

18.03. USA Hartford, CT – The Webster Underground

20.03. USA Philadelphia, PA – Voltage Lounge

21.03. USA Richmond, VA – The Canal Club

22.03. USA Greensboro, NC – Arizona Pete’s

23.03. USA Atlanta, GA – Masquerade

24.03. USA Margate, FL – O’Malley’s Sports Bar*

25.03. USA Tampa, FL – Crowbar*

28.03. USA Houston, TX – Walters Downtown*

29.03. USA Austin, TX – Come and Take It Live*

30.03. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill*

*ohne Allegaeon

Holt Euch Ultu Ulla und das passende Merch hier.

Holt Euch das Album digital.

Mehr zu Ultu Ulla:

Inadequate OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Dmu3zjmkJZ0

Parallel Shift OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9LOe8yHjVLA

Inadequate OFFIZIELLES GITARREN-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=5qMugnBw4tU

Inadequate OFFIZIELLES DRUM-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=WOnK5DYTINY

Parallel Shift OFFIZIELLES GITARREN-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=qEwamZwVlNU

Parallel Shift OFFIZIELLES DRUM-PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=4yL9ONw5Kno

Die Anfänge von Rings Of Saturn lassen sich auf das Jahr 2009 zurückführen, als Leadgitarrist und Songwriter Lucas Mann, beeinflusst von Außerirdischen und der zu dieser Zeit aufkommenden Modern Deathcore-Bewegung, Rings Of Saturn zunächst als eine Art phantasievolles Soloprojekt aus der Taufe hob. Nachdem er dann jedoch seine damaligen Bandkollegen um sich geschart hatte und ihr erster Track Abducted bereits eine überwältigende Online-Resonanz erfahren konnte, folgte schon bald ihr erstes Album Embryonic Anomaly. Noch im selben Jahr unterschrieben sie dann ihren ersten offiziellen Plattenvertrag bei Unique Leader Records und veröffentlichten ihre Nachfolgealben Dingir (2012) und Lugal Ki En (2014). Da ihr Vertrag mit Unique Leaders im Jahre 2016 auslief, war es nur eine Frage der Zeit, bis Nuclear Blast das Talent der Band entdecken würde. Im Mai 2016 unterschrieben Rings Of Saturn offiziell beim deutschen Heavy Metal-Riesen und nahmen die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums in Angriff, das schon bald darauf unter dem Titel Ultu Ulla das Licht der Welt erblickte.

Die selbsternannte Alien-Deathcore-Band präsentiert auf Ultu Ulla einen ganz neuen und esoterischen Sound in der Welt des Heavy Metal, denn sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns Erdlinge mit ihren technischen Fähigkeiten zu terrorisieren! Sie versuchen stets, die Grenzen des Unmöglichen zu sprengen, ohne dabei ihren typischen Sound zu verlieren, den die Fans so lieben, und schaffen es somit mit einer seltenen Form der Selbstbeherrschung, immer weiter zu shredden, zu schreien und sich mit schweren Breakdowns ihren Weg durch die moderne Musikwelt zu bahnen! Immer auf der Suche nach neuen Wegen, ihren aktuellen Sound noch zu erweitern, präsentieren Rings Of Saturn ein Maß an technischer Präzision, wie es im modernen Deathcore sonst selten zu finden ist!

Rings Of Saturn sind:

Lucas Mann – Gitarre, Bass, Synthesizer

Ian Bearer – Lyrics, Gesang

Aaron Stechauner – Schlagzeug

Miles Dimitri Baker – Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.de/ringsofsaturnband

