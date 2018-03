Am 23.03 veröffentlichen Palace Of The King aus Australien ihr neues Album Get Right With Your Maker über Golden Robot Records. Aufgenommen hat die Band live in mehreren Sessions rund um ihre Konzert Termine, um jeweils die bestmögliche Band-Verfassung auf Band zu bekommen. „These experiences of life on the road became part of the DNA of the record lyrically and musically as you would expect. The good the bad and the ugly.“ Gemischt wurde die Platte von Machine in Texas, der auch für die letzten Alben von Clutch verantwortlich war.

Die Jungs haben den „typischen“ Aussie-Riff-Pubrock mit der Muttermilch aufgesogen. – ROCK HARD Dieses Album sticht die aktuelle Scheibe von Temperance Movement locker aus, wenn es darum geht, retro und gegenwartsbezogen zugleich zu sein. – LEGACY Palace Of The King liefern einmal mehr ein ordentliches Classic Rock-Album. – POWERMETAL.de

Im April kommt die Band für 2 Termine nach Deutschland:

17.04 Frankfurt – Nachtleben

19.04 Köln – Yard Club/Die Kantine

Palace Of The King sind:

Tim Henwood – Vocals, Guitar

Sean Johnston – Keys, Guitar

Travis Dragani – Drums

Anthony Licciardi Garcia – Bass

