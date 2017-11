Riot In The Attic: Making-Of Video zu Under The Sun

Das Kölner Trio Riot In The Attic brachte am 15. September 2017 die Doppel EP Under The Sun heraus. Darauf sind neben brandaktuellen Songs auch die neu eingespielten Versionen der Tracks enthalten, die bereits auf der ersten EP Lost & Found zu hören waren. Riot In The Attic haben ohnehin viel Spaß an der Musik. Das wird auch in dem Making-Of Video deutlich, welches die Band passend zum Release veröffentlichte:

