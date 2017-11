Auch in diesem Jahr starten wir vom Time For Metal e.V. wieder unseren großen – evtl. auch größten – Metal-Adventskalender. Wie in den letzten Jahren haben wir wieder ein einzigartiges Design für euch. Dieses Jahr haben wir sogar unser Logo ein wenig „verweihnachtlicht“ und der Eric (das ist der Name des Totenschädels in unserem Logo) wurde seiner orangenen Blitze beraubt.

An dessen Stelle sind nur zwei Lebkuchenblitze gerückt und das allgemeine Setting wurde natürlich ein wenig verweihnachtlicht.