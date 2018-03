Die New Yorker Heavy Metal-Kultband RIOT V stehen kurz davor, ihr bereits 16. Studioalbum »Armor Of Light« am 27. April via Nuclear Blast zu veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den dritten Album-Trailer zum kommenden Meisterwerk.

Zu sehen gibt es den Streifen auf YouTube: https://youtu.be/aZpI5rFQNT4

Die ersten Teile gibt es hier:

Trailer #1: https://youtu.be/h7ZqncPcY6Y

Trailer #2: https://youtu.be/PRFI0XBB-IE

Das Lyric-Video zur ersten Single „Victory“ gibt es hier: https://youtu.be/pZkUCklg5Bs

Das neue Album wird auf farbigen Vinyl (schwarz, silber, rot) und als limitierte CD-Digipak-Edition erhältlich sein, beide Versionen enthalten die zwei Bonus-Tracks „Unbelief“ und den neu aufgenommene Klassiker „Thundersteel„.

Die CD-Digi-Edition enthält zudem eine Bonus-CD mit 13 Songs, aufgenommen auf dem legendären „Keep It True Festival“ 2015. Die Bonus-CD wurde von Sebastian „Seeb“ Levermann in den Greenman Studios (www.greenman-studios.de) gemixt und gemastert.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Victory

2. End Of The World

3. Messiah

4. Angel’s Thunder, Devil’s Reign

5. Burn The Daylight

6. Heart Of A Lion

7. Armor Of Light

8. Set The World Alight

9. San Antonio

10. Caught In the Witches Eye

11. Ready to Shine

12. Raining Fire

Bonus (Digipak):

13. Unbelief

14. Thundersteel (2018 Version)

Bonus CD (Digipak):

Live @ Keep It True Festival 2015

01. Ride Hard Live Free

02. Fight Or Fall

03. On Your Knees

04. Johnnys Back

05. Metal Warrior

06. Wings Are For Angels

07. Sign Of The Crimson Storm

08. Bloodstreets

09. Take Me Back

10. Warrior

11. Road Racin‘

12. Swords and Tequila

13. Thundersteel

2LP in Gatefold (33 RPM)

Side A

01. Victory

02. End Of The World

03. Messiah

04. Angel’s Thunder, Devil’s Reign

Side B

01.Burn The Daylight

02. Heart Of A Lion

03. Armor Of Light

04. Set The World Alight

Side C

01. San Antonio

02. Caught In The Witches Eye

03. Ready To Shine

Side D

01. Raining Fire

Bonus:

02. Unbelief

03. Thundersteel (2018 Version)

Bestellt Euch »Armor Of Light« jetzt vor: http://nuclearblast.com/riotv-armoroflight

Das Album wurde von Chris „The Wizard“ Collier (METAL CHURCH, FLOTSAM & JETSAM, SLIPKNOT, KORN usw.) produziert. Das kultige Cover-Artwok hat Mariusz Gandzel (CRYSTAL VIPER) erstellt.

Die neuen Tracks versprechen Fans der »Thundersteel«-Ära zu begeistern, da der langjährige Hauptsongwriter Don van Stavern, der lange an der Seite von Mark Reale komponierte, Nummern im Geiste von »Thundersteel«, »The Privilege Of Power« und ihrem jüngsten Epos »Unleash The Fire« geschrieben hat.

RIOT V live:

26.-28.07. D Brande – Headbangers Open Air

02.-04.08. D Wacken – Wacken Open Air

