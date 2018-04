Die New Yorker Heavy Metal-Kultband RIOT V steht kurz davor, ihr bereits 16. Studioalbum »Armor Of Light« am 27. April via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Heute präsentiert die Band nun das Lyricvideo zur dritten Single ‚Messiah‘. Zu sehen gibt es den Clip hier: https://www.youtube.com/watch?v=n3OI7vaFA5M

Don Van Stavern kommentiert:

„Da »Thundersteel« sein 30-Jähriges feiert, wollte ich einfach einen Song mit derselben Stimmung schaffen! Der Track ist definitiv eine Art ‚Thundersteel‘, jedoch mit 1.000 Meilen pro Stunde!“

Todd Michael Hall fügt hinzu:

„Die Lyrics sollen die Spannung einfangen, die wir angesichts der Ankunft des Retters empfinden.“

Bestellt »Armor Of Light« jetzt digital vor und erhaltet damit auch ‚Messiah‘, ‚Heart Of A Lion‘ und ‚Victory‘ als Sofort-Download oder streamt die Songs hier:

http://nuclearblast.com/riotv-armoroflight

Sichert Euch das Album schon jetzt via Topsify: http://nblast.de/RiotVArmorOfLightSpoti

Mehr zu »Armor Of Light«:

‚Heart Of A Lion‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pSznM3ITp0s

‚Victory‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pZkUCklg5Bs

Trailer #1:https://www.youtube.com/watch?v=h7ZqncPcY6Y

Trailer #2:https://www.youtube.com/watch?v=PRFI0XBB-IE

Trailer #3:https://www.youtube.com/watch?v=aZpI5rFQNT4

Das Album wurde von Chris „The Wizard“ Collier (METAL CHURCH,FLOTSAM & JETSAM, SLIPKNOT, KORN usw.) produziert. Das kultige Cover-Artwok hat Mariusz Gandzel (CRYSTAL VIPER) erstellt.

RIOT V live:

27.07. D Hagen – Kultopia (w/ WOLFEN)

28.07. D Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

02.08. D Mannheim – 7er Club

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

08.08. E Villena – Leyendas del Rock

»Apocalypse Over Europe«

w/ PRIMAL FEAR

28.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

29.09. D Memmingen – Kaminwerk

30.09. H Budapest – Barba Negra

02.10. A Salzburg – Rockhouse

03.10. I Mailand – Legend Club

04.10. F Grenoble – L’llyade

05.10. E Barcelona – Salamandra 1

06.10. E Madrid – Mon

07.10. E Bilbao – Santana 27

10.10. F Paris – Petit Bain

11.10. UK London – The Dome

12.10. B Vosselaar – Biebob

14.10. D Bochum – Zeche

16.10. D Hamburg – Markthalle

17.10. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10. D Berlin – Lido

19.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

20.10. D Cham – L.A.

23.10. A Graz – Explosiv

24.10. CZ Prag – Nová Chmelnice

25.10. CH Pratteln – Z7

26.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

27.10. D Geiselwind – MusicHall