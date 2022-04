Rivers Of Nihil: veröffentlichen Dokumentation zu „The Work“

Rivers Of Nihil haben ihr aktuelles Album The Work im September 2021 veröffentlicht. Um das Album weiter zu befeuern, hat die Band jetzt eine Mini-Doku gelauncht, die einen Einblick in den kreativen Prozess und die Aufnahme von The Work bietet. Der Kurzfilm wurde von Mike Trueheart gedreht, der auch das Musikvideo zu Clean und die Instrumentalstücke More? und The Void From Which No Sound Escapes gedreht hat. Verfolgt den kreativen Prozess der Band in Reading, PA, mit den Produzenten Carson Slovak und Grant McFarland hier:

Rivers Of Nihil kehren für eine Frühjahrs-Headliner-Tour mit Support von Fallujah, Alluvial und Warforged auf die Straße zurück! Der US-Abschnitt der Terrestria World Tour beginnt am 6. Mai in Brooklyn, New York und läuft bis zum 5. Juni in Pittsburgh, Pennsylvania. Die Reise beinhaltet eine spezielle Show als Support von Hypocrisy in Austin, Texas, sowie Auftritte von The Zenith Passage und Burial In The Sky.

Tickets: bandsintown.com

Rivers Of Nihil w/ Fallujah, Alluvial, Warforged:

05/06 Market Hotel – Brooklyn, NY

05/07 Jewel – Manchester, NH

05/08 Underground Arts – Philadelphia, PA

05/10 Metro Gallery – Baltimore, MD

05/11 Blind Tiger – Greensboro, NC

05/12 The Masquerade (Hell) – Atlanta, GA

05/13 The End – Nashville, TN

05/14 The Haven – Orlando, FL

05/15 The Orpheum – Tampa, FL

05/17 Southport Hall – New Orleans, LA

05/18 Scout Bar – Houston, TX

05/19 Amplified – Dallas, TX

05/20 Come And Take It Live – Austin, TX w/ Hypocrisy

05/21 Rockhouse Bar – El Paso, TX

05/22 Nile Theater – Phoenix, AZ

05/23 Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billiards

05/24 Brick By Brick – San Diego, CA w/ The Zenith Passage

05/25 1720 – Los Angeles, CA w/ The Zenith Passage

05/26 Full Circle Brewery – Fresno, CA w/ The Zenith Passage

05/27 Cornerstone – Berkeley, CA w/ The Zenith Passage

05/28 Star Theater – Portland, OR

05/29 El Corazon – Seattle, WA

05/31 Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

06/01 Bluebird – Denver, CO w/ Burial In The Sky

06/02 BLVD – Kansas City. MO w/ Burial In The Sky

06/03 Reggies – Chicago, IL w/ Burial In The Sky

06/04 Sanctuary – Detroit, MI w/ Burial In The Sky

06/05 Crafthouse – Pittsburgh, PA w/ Burial In The Sky

End Tour

06/10 Capital Ale House – Richmond, VA

06/11 Ships of the Sea Museum – Savannah, GA – Aura Fest

06/12 Radio Room – Greenville, SC

Streamt und bestellt The Work unter: metalblade.com/riversofnihil

https://www.facebook.com/riversofnihil

https://twitter.com/riversofnihil