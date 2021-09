Rivers Of Nihil: launchen Video zu „The Void From Which No Sound Escapes“

Letzte Woche haben Rivers Of Nihil ihren vierten Longplayer The Work via Metal Blade Records veröffentlicht. Heute bekommt ihr die Chance, das brandneue Video zur aktuellen Single The Void From Which No Sound Escapes (Regie: David Brodsky // mgenyc.com) anzuchecken:

Gitarrist Brody Uttley meint dazu: „The Void From Which No Sound Escapes ist eine Nummer, die wir relativ früh im Songwritingprozeß angeschoben haben. Es enthält einige bekannt klingende Passagen, welche man von uns wohl erwarten konnte, aber auch Neues und Texturen, mit denen wir noch nie zuvor gearbeitet haben.“

„Hier trifft einfach musikalisches Können auf Finesse im Songwriting, auf ein meisterhaftes Mixing und Mastering“, das schreibt unser Time For Metal Redakteur Dave S. über das neue Album The Work. Wie viele Punkte er vergeben habt, könnt ihr hier nachlesen: