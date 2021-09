Kalahari: schlagen hart zu mit der neuen Version von “Ace Of Spades”

Kalahari überraschen uns immer wieder! Die italienische Modern-Metal-Band hat eine neue Version des Motörhead-Klassikers Ace Of Spades veröffentlicht – voller Grooves und bombastischer Riffs! Schaut euch den Visualizer an:

Der Sänger Nicola Pellacani erklärte:

“Ace Of Spades ist schon lange Teil unserer Bandgeschichte. Es war eines der ersten Cover, die wir gespielt haben, und wir haben es oft als Zugabe am Ende unserer Konzerte aufgenommen. Es ist ein großartiges Lied, es gibt dir einen großen Schub. So sehr wir die Originalversion auch lieben, wir wollten ihr unseren Touch geben, weißt du, wir sind keine Tribute-Band . . Da wir auch die Bedeutung dieses Songs hervorheben wollten, der Ihnen sagt, dass Sie Ihre Chancen nutzen und hart leben müssen, egal wie hoch der Einsatz ist, haben wir unseren eigenen Refrain hinzugefügt und vertrauen darauf, dass dieser Teil hart trifft! Wir hoffen, dass euch dieses Cover gefällt, während wir im Studio an einigen neuen Songs arbeiten. Wir stehen nicht still, wir möchten nur, dass Sie es wissen. Alles Liebe von deinen Jungs!”

Ace Of Spades wurde in The Grid Studio aufgenommen, gemischt von Jonathan Mazzeo und gemastert von Christian Donaldson. Artwork von Gino Annichiarico.

Line-Up:

Nicola Pellacani – Gesang

Gabriele Bartolucci – Gitarren

Gino Annichiarico – Gitarren

Joshua Pini – Bass

Alessandro Visani – Schlagzeug

Kalahari online:

https://www.facebook.com/officialkalahari

https://kalahariband.bigcartel.com/