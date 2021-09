Scorpions: kündigen ihr neues Studioalbum „Rock Believer“ & Welttour 2022 an

Die Rock-Ikonen melden sich mit neuem Album und Welttournee zurück! Im Februar 2022 veröffentlichen die Scorpions ihr 19. Studioalbum Rock Believer und werden im Anschluss das neue Werk rund um den Globus live präsentieren. Die Scorpions waren während des Lockdowns in ihrer Homebase Hannover im Studio und arbeiteten an neuen Songs. Zum ersten Mal ist Ex-Mötorhead Schlagzeuger Mikkey Dee mit dabei und komplettiert den legendären Scorpions-Hard Rock-Sound! „Das Album hat die Scorpions DNA, den Kern bilden die Schenker/Meine Kompositionen“, sagt Frontmann Klaus Meine und erklärt, warum die neuen Songs die Frische und Power der 80er-Scorpions-Alben haben: „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen.“ Der Sound hat eine Energie und Kompromisslosigkeit, wie ein Adrenalinstoß und lässt keine Zweifel offen, welche Power die Rocklegenden auch live abliefern werden.

Rock Believer wird am 11. Februar 2022 veröffentlicht, bereits Ende Oktober erscheint die neue Single Peacemaker. 2022 ist ein ganz besonderes Jahr, denn genau 50 Jahre zuvor, am 22.01.1972, haben die Scorpions ihr spektakuläres Debüt veröffentlicht und ihre internationale Karriere gestartet. Das wird auch live gefeiert:

Mit der Rock Believer-World Tour kehren die Scorpions im kommenden Jahr auch endlich auf die Bühne zurück. Kick-Off der Welttournee ist in Las Vegas, wo die Band vom 26. März bis 16. April 2022 im Rahmen ihrer Residency im Planet Hollywood Hotel & Casino gastieren wird.

Im Anschluss geht es dann über den Atlantik nach Europa, wo sie unter anderem in der Accor Arena in Paris – einer der größten Hallen des Kontinents – und weiteren neun europäischen Ländern, darunter sechs Shows in Deutschland, spielen werden. „Bei den Album-Aufnahmen hatten wir so viel Energie und Spaß – und diese Power wollen wir auch auf unsere Konzerttour mitnehmen“, sagt Matthias Jabs und Klaus Meine erklärt: „Wir hatten noch nie so eine lange Tour-Pause, wie jetzt während der Pandemie. Das hat den Appetit natürlich noch gesteigert, so dass wir jetzt dem Tourstart entgegenfiebern.“

Scorpions-Gründer und Gitarrist Rudolf Schenker: „Die Aussicht, mit meinen Bandkollegen im nächsten Jahr wieder vor hunderttausenden Fans zu rocken und ihnen unser neues Album vorstellen zu können, macht mir heute schon Gänsehaut. Dieses Album und die kommende Welttournee, wird auch in unserer Karriere etwas ganz besonderes werden.“

Die Scorpions gehören zu den wichtigsten Rockbands der letzten Jahrzehnte. Bis heute haben die Scorpions über 120 Millionen Tonträger verkauft, über 5000 Konzerte gespielt und mit ihrer legendären Single Wind Of Change einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der rund um den Globus die Charts dominiert hat. Es folgten unzählige Awards, ein Stern am Hollywood Rock Walk of Fame und weitere Hits wie Rock You Like A Hurricane, Still Loving You uvm. Ihre bisherigen Erfolge unterstreichen eindrucksvoll, welchen Einfluss die Scorpions in der Rockwelt haben.

Die Scorpions spielen in Stuttgart am 08.06.2022 (Schleyer-Halle), in München am 10.06.2022 (Olympiahalle), in Frankfurt am 12.06.2022 (Festhalle), in Berlin am 15.06.2022 (Mercedes-Benz Arena), in Hannover am 17.6.2022 (ZAG-Arena) und in Dortmund am 19.06.2022 (Westfalenhalle).

Support der Deutschland-Tournee ist Wolfgang Van Halen, Sohn des legendären Eddie Van Halen mit seiner Band Mammoth WVH.

Ab Donnerstag, dem 30. September 2021 – 10.00 Uhr bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 1. Oktober 2021 – 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Für Mitglieder des Scorpions-Fanclubs wird es einen exklusiven Vorverkauf bereits ab Mittwoch, dem 29. September 2021 – 12.00 Uhr geben. Vollständige Informationen zum Fanclub-Presale gibt es auf www.the-scorpions.com.