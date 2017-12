2018 scheint das Nuclear Blast-Festivaljahr zu sein! Nach der Ankündigung zum Dong Open Air (mit Anthrax, Exodus, Die Apokalyptischen Reiter + Mantar) kündigt das Label heute stolz an, auch beim nächstjährigen Rock Fels Open Air (Loreley) wieder einige NB-Bands an der Spitze zu haben! Das Festival, welches vom 21. bis zum 23.06. in St. Goarshausen, Loreley stattfindet, gab kürzlich bereits die erste Bandwelle bekannt. Darunter befinden sich bisher auch folgende Nuclear Blast-Acts:

Accept

Mit ihrem letzten Studioalbum The Rise Of Chaos (VÖ: 04. August 2017) konnten Heavy Metal-Pioniere Accept weltweit in die Charts einsteigen! In Deutschland landete es sogar auf dem 3. Platz, was ihren bisher zweitbesten Charteinstieg in den deutschen Albumcharts markiert. Anfang nächsten Jahres werden sie sich dann auf große Europatour, gemeinsam mit Night Demon, begeben.

Bestellt The Rise Of Chaos jetzt hier.

Hier erhaltet Ihr die digitale Version des Albums.

Amorphis

Die finnischen Meister des Melancholic Progressive Metal Amorphis veröffentlichten zuletzt ihre Under The Red Cloud Tour Edition! Das Package enthält sowohl das komplette Album Under The Red Cloud mit zwei Bonus-Songs, wie auch die Live-Tracks der „An Evening With Friends @ Juhlaviikot – Huvila„-Show. Bei dieser Show in Helsinki spielte die Band ganz spezielle Sets; verschiedene Stargäste und Freunde waren ebenfalls mit von der Partie.

Bestellen könnt ihr es hier physisch. Oder hier digital.

Battle Beast

Die finnischen Heavy Metaller von Battle Beast haben ihren vierten Longplayer Bringer Of Pain im Februar 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht. Mit diesem Werk hat es die Band in zahlreichen Ländern in die Charts geschafft, darunter #1 in Finnland, #14 in Deutschland und #16 in der Schweiz.

Bringer Of Pain gibt es hier.

Oder hier digital.

Kataklysm

Die aus Montreal stammenden Kataklysm haben kürzlich angekündigt, ihr kommendes Album Meditations im April 2018 via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Dazu haben sie den in Los Angeles ansässigen Produzenten Jay Ruston (Anthrax, Stone Sour) für den Mix und das Mastering der neuen Platte verpflichtet.

Holt Euch hier ihr aktuelles Werk Of Ghosts And Gods.

Selbstverständlich werden auch schon bald neue Bands angekündigt – seid also gespannt auf weitere Überraschungen! Hier könnt Ihr Euch bereits Euer Ticket besorgen:

Weitere Infos: www.rock-fels.de | www.facebook.com/RockFelsFestival

Kommentare

Kommentare