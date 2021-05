Rock Im Park 2022: erste Bandwelle + Vorverkauf startet

Endlich mal wieder richtig gute News! Ihr könnt euch ab sofort euer Ticket im regulären Vorverkauf sichern und wir können euch die ersten Acts für 2022 präsentieren. Viele Künstler*innen sind die nicht enden wollende Zwangspause genauso leid wie ihr und können es kaum abwarten, nächstes Jahr den Festivalsommer gemeinsam mit euch mit einem Paukenschlag einzuläuten.

Neben Acts, die euch auch nächstes Jahr unerschütterlich die Treue halten, gibt’s auch ein paar Zugewinne zum Line-Up: Airbourne, August Burns Red, Billy Talent, Black Veil Brides, Boston Manor, Boys Noize, Broilers, Bush, Danko Jones, Daughtry, Digitalism, Fire From The Gods, Gang Of Youths, Green Day, Ice Nine Kills, Kafvka, Korn, Of Mice & Men, Royal Republic, Schmutzki, Stick To Your Guns, The Distillers, The Faim, The Offspring, Trettmann, Volbeat, Weezer u.v.m.

Der Ticket Swap ist im vollen Gang. Denkt also daran, euer Ticket umzutauschen. Und für alle, die noch keins haben: Ab sofort gibt’s das Rock Im Park Weekend Festival Ticket inkl. General Camping und Parking kostet 259,00 €. Das Rock Am Ring Weekend Festival Ticket für 209,00 € und das Camping-/Parking Ticket, das ihr gesondert kaufen müsst, für 50,00 €. Alle Infos und Tickets wie immer unter www.rock-im-park.com und www.rock-am-ring.com.

Auch wenn Juni 2022 noch hin ist, Durchhalten ist angesagt – der Silberstreif am Horizont wird immer heller und für uns kann’s gar nicht schnell genug gehen. In der Zwischenzeit arbeiten wir natürlich fleißig weiter am Line-Up, um euch die lange Durststrecke ganz schnell mit vielen weiteren Schmankerln – alt und neu – ein wenig zu versüßen. To be continued…