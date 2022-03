Rock Mania 2022: findet am 12.11.2022 statt

Rock Mania war lange Jahre eine feste Institution im Metaljahr in Franken, genau wie der Veranstalter Stefan Belik und viele bekannte Metal-Größen. Disbelief, Pain, Apokalyptische Reiter, Subway To Sally oder Flotsam And Jetsam gaben sich dort die Klinke in die Hand. Erst in Marktsteft, später fand es dann in der Frankenhalle in Dettelbach und zuletzt im Willanzheimer Sportheim statt – unter wenig Zuspruch konnte sich die Rock Mania nie beklagen! Aber jetzt ist endgültig Schluss und für den würdigen Abschluss hat sich Stefan zum einen auch zwei Bands ausgesucht, die extra für diesen Abend ihre Bühnenabstinenz für ihn unterbrechen und als Lokalmatadoren aus Kitzingen und Rothenburg die Stimmung anheizen werden. Die Rede ist von Silence und Schistosoma, die immer noch viele Fans haben und allein schon für volle Hallen sorgen. Ihnen zur Seite stehen die Heavy Metaller Madog aus Österreich sowie die Metaljungs von Reternity aus Heidelberg!

„Anfang des Jahres dachten wir noch: Das wird ein perfekter Abschluss von 25 Jahren Bandgeschichte im Herbst. Ein letztes Mal zusammen auf der Bühne stehen und für euch spielen, mit euch singen, tanzen, lachen (und vielleicht auch die eine oder andere Träne verdrücken). Doch dann: Kam alles anders. Und da es für uns in dem geplanten Rahmen einfach unmöglich ist, über „Hygienekonzepte“ nachzudenken, geschweige denn diese umsetzen zu können oder zu wollen, sehen wir uns leider gezwungen, die „Last show on Earth“ noch etwas hinauszuzögern. Genauer: um 365 Tage. Getreu dem Motto: „Vorfreude ist die schönste Freude“ freuen wir uns dann am 12.11.2022 auf euch! Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer aber dennoch auf die dumme Idee kommen sollte, diese umtauschen zu müssen, kann dies bitte – wie auch beim Kauf – bei Stefan Belik beantragen.“

