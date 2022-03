Rock The Forrest: das Rengsdorfer Rockfestival ist nach der Coronapause wieder zurück und feiert die 40. Jubiläumsausgabe

Rock The Forrest –Das Rengsdorfer Rockfestival ist nach der Coronapause wieder zurück! Darauf freuen sich nicht nur die Rockfreunde Rengsdorf e. V. selbst, sondern die ganze Region und Fans darüber hinaus. Es gibt dieses Jahr auch etwas zu feiern, denn die Rockfreunde Rengsdorf e.V. können in diesem Jahr endlich ihr 40. Jubiläumsfestival stattfinden lassen.

Am 29. und 30.07.2022 (wie gewohnt im letzten Juli-Wochenende) findet das diesjährige Rockfestival Rock The Forrest in Rengsdorf statt. Das Festival geht in die 40. Ausgabe und zählt damit zu den ältesten Open Air Festivals in Deutschland.

Den Rockfreunden Rengsdorf e.V. gelingt es immer wieder, ein überregional bekanntes, hochkarätiges Festival mit national und international bekannten Künstlern auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr sind dies am Freitag, dem 29.07.2022: Uli Jon Roth (Ex-Scorpions Gitarrist) und Willy And The Poor Boys (CCR Tribute Band)

Am Samstag, dem 30.07.2022 sind es: Ensiferum, The Vintage Caravan, Coppelius, Mandowar und Red County Jail.

Einlass ist am Freitag um 19:00 Uhr und am Samstag um 16:00 Uhr.

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen (Bonnticket, ED-Tankstelle Rengsdorf). Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Ticketpreise: Freitag VVK 13 Euro, Samstag VVK 38 Euro, Kombi-Ticket VVK 45 Euro (zzgl. VVK- Gebühren). Zum Vorverkauf und weiteren Infos vom Veranstalter Rockfreunde Rengsdorf e.V kommt ihr unter www.rockfreunde.de

Time For Metal wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Wer sich einmal einen Eindruck von diesem Festival verschaffen möchte, kann dies in unserem Bericht über das letzte Festival in Rengsdorf hier.