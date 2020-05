Rocklounge Online Festival: Benefiz-Festival für das schönste Grab der Welt

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und ein Ende ist längst noch nicht in Sicht. Dass normale Konzerte und Festivals nicht stattfinden können, ist ärgerlich, aber unvermeidbar. So richtig scheiße ist dagegen, dass Benefiz-Festivals wie das Rocklounge Jetzt Beginnt Das Wir! Festival auch nur als Onlineversion stattfinden kann, denn das Event hätte es definitiv verdient, mit jeder Menge Publikum und potenziellen Spendern über die Bühne zu gehen.

Hier das Statement von Loudstark Bassist Mirco Muszuweit zum Tod seines Sohnes:

Hallo mein Sohn,

ich vermisse dich, so sehr, dass es mir mein Herz zerbricht. Ich möchte dir danken. Danken, für jeden Moment, den ich mit dir verbringen durfte. Danken, dass du mir jeden Tag ein Lächeln geschenkt hast … und das sogar bis zum Schluss … Obwohl du noch so klein warst, warst du der stärkste und tapferste Mensch, den ich kenne! Ich bin so wahnsinnig stolz auf dich! Ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch einmal begegnen werden …

In Liebe,

Dein Papa

Am 10. April 2020 verstarb plötzlich und unerwartet der kleine, fünf Monate alte Leo, der Sohn von Loudstark Bassist Mirco Miszuweit und seiner Frau. Ihm zu Ehren und um die Familie zu unterstützen, wurde nun das Rocklounge Jetzt Beginnt Das Wir! Online Festival ins Leben gerufen, an dem sich ohne Wenn und Aber gleich eine ganze Reihe Bands beteiligen.

Hier das Statement von Rocklounge:

Wir starten unser erstes Rocklounge Online Festival 🖤🎶

Dieses Festival widmen wir dem kleinen Sohn Leo von Mirco M. (Bassist bei Loudstark) und seiner Frau, der vor ein paar Wochen ganz unerwartet verstorben ist 🖤 „Rocklounge Festival-Jetzt zählt das Wir“ damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir Zusammenhalt einfach sehr wichtig finden. Und wenn einer in unserer „Familie“ fällt, sind wir da und helfen ihm / ihr wieder auf die Beine! Und das ist das, was zählt 😊

Mirco und seine Frau werden nie die Möglichkeit haben, mit Leo auf ein Konzert oder Festival zu gehen. Deswegen bekommt er sein eigenes kleines Festival von uns mit tollen Bands in den Himmel gespielt 🖤 Es wird kein Trauerfestival, das hätte Leo nicht gewollt 😊

Es gibt in unserer Gruppe unter Ankündigungen eine Spendenaktion dazu, wer möchte darf die Familie Mirco M. gerne Unterstützen, damit sie Leo das schönste Grab richten können, was er einfach verdient hat.

Ein riesengroßes Dankeschön an Flo für deine Hilfe, die Bands, die direkt gesagt haben „da sind wir dabei“ und an Stefan für die Erstellung des Flyers und überhaupt. Ohne Euch würde das Festival nicht stattfinden ❤️

Das Festival geht am 31. Mai 2020 ab 19:00 Uhr über die Bühne/Bildschirme und via YouTube könnt ihr dabei sein und natürlich auch fleißig spenden, denn Zusammenhalt ist das Einzige, was zählt! Hier der Link zum Event: https://www.youtube.com/watch?v=rLcWpgLHgQs

Spendenlink:

dierocklounge@gmx.de

Wer die Familie mit einer Spende unterstützen möchte, damit sie ihrem kleinen Leo das schönste Grab richten kann, sollte bitte als Nachricht „Spende für Leo“ eingeben! Das Geld wird zu 100 % an die Familie von Mirco M. überwiesen!

Danke ❤️

Hier das Statement der Kieler Band Loudstark zum Tod von Leo M.:

Viele von Euch haben es vielleicht schon auf FB oder IG gelesen. Auch wir als Band stehen in Zeiten von Corona nicht jeden Tag in Kontakt, aber diese Nachricht, die uns letzten Freitag erreichte, hat uns allen einfach den Atem geraubt und man wollte es nicht wahrhaben.😔Mircos kleiner Sohn ist mit 5 Monaten unerwartet gestorben. 💔 Man weiß in solch einem Moment nicht, was man sagen soll, denn es gibt keine Worte die ausdrücken können, wie man fühlt.

Was es bedeutet, sein eigenes Kind zu verlieren, wird nur derjenige wissen können, der es selbst durchleben musste. Wir als Band, Freunde und selbst Eltern sind bei euch und hoffen, dass eines Tages die schönen Erinnerungen an Leo überwiegen und der Gedanke keine Tränen, sondern ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert.

Spielplan:

19.00 Uhr – 19:30 Uhr – Himmelstürmer

19:30 Uhr – 20.00 Uhr – Viva 100% Deutschrock

20.00 Uhr – 20.30 Uhr – Wir sind Eins

20.30 Uhr – 21.00 Uhr – Leidbild

21.00 Uhr – 21.30 Uhr – Böhse Neffen Onkelz Cover

21.30 Uhr – 22.00 Uhr – Asphalt

22.00 Uhr – 22.30 Uhr – Edelweiß AC/DC Cover

22.30 Uhr – 23.00 Uhr – Glorreiche Halunken / Allstars Special – Onkelz Cover