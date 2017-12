Mit Balancing The Dark veröffentlicht die britische Post-Hardcore-Band Rolo Tomassi heute einen neuen Song samt Video, das am Montag Premiere auf VISIONS.de feierte. Balancing The Dark ist die zweite Single aus ihrem neuen Album Time Will Die And Love Will Bury It, das am 02. März 2018 auf Holy Roar Records in Deutschland erscheint. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=Fdyg8k5qZFM

Geschrieben wurde der Song von Gitarrist Chris Cayford, der Balancing The Dark wie folgt beschreibt:

Fast unbeabsichtigt wurde dieser Song zum beunruhigendsten, den wir je gemacht haben. Ich erinnere mich noch daran, wie wir zum ersten Mal das Keyboard über das Gedröhne im Intro und Outro legten und es den Ton des Songs sofort vorgab. Für mich hat es diese düstere Atmosphäre, die einem das Gefühl gibt, man sei noch nicht in Sicherheit. Das Video spiegelt das ganz gut wieder und ist stark von Sean Durkins Martha Marcy May Marlene und Sound Of My Voice von Zal Batmanglij beeinflusst, die beide ein ähnliches Gefühl in mir erzeugen.

