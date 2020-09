Rose Tattoo: australische Outlaws geben Tourdates für 2021 bekannt

„All I need is a Rock ’n‘ Roll band and somewhere new to play …“

Im November 1978 erschien mit Rose Tattoo das Debütalbum der gleichnamigen australischen Rock ’n‘ Roll Outlaws. Trotz einiger Auszeiten und Besetzungswechsel erhoben sich Rose Tattoo immer wieder wie der oft zitierte Phönix aus der Rock ’n‘ Roll-Asche. Die zornige Hardrock Band ist der energiegeladene Soundtrack inzwischen mehrerer Generationen, musikalischer Ausdruck eines markanten Lifestyles und nicht zuletzt Inspiration für zahlreiche Bands wie z.B. Guns n’ Roses. Von Beginn an dabei ist Frontmann Gary „Angry“ Anderson und der alte Haudegen hat noch lange nicht genug, denn gerade wurden die Daten für die Once In A Lifetime-European Tour 2021 bekannt gegeben.

Auch wenn sich die zornige Wut von früher im Laufe der Jahre verändert hat, verstaubt und in die Jahre gekommen ist sie aber keinesfalls, noch immer sucht sie sich ihren Ausdruck in der wuchtigen Power, mit der die Band Songklassiker wie Nice Boys, Bad Boy For Love, The Butcher And Fast Eddie und eben Rock`N`Roll Outlaw raushaut.

Über 40 Jahre Outlaw-Dasein werden nun auch in 2021 gefeiert:

02.07.2021 Strasbourg (FR) La Laiterie

03.07.2021 Colombier-Saugnieu (FR) Plane’R Fest

04.07.2021 Paris (FR) La Cigale

06.07.2021 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

08.07.2021 Uden (NL) De Pul

09.07.2021 Kiel (DE) Pumpe

11.07.2021 Stockholm (SE) Debaser Strand

12.07.2021 Gothenburg (SE) Valand

13.07.2021 Oslo (NO) Rockefeller

15.07.2021 Hamburg (DE) Markthalle

16.07.2021 Osnabrück (DE) Hydepark

17.07.2021 Fritzlar (DE) Rock Am Stück

19.07.2021 London (UK) Islington Assembly Hall

20.07.2021 Birmingham (UK) O2 Institute 2

21.07.2021 Glasgow (UK) SWG3

24.07.2021 Zürich (CH) Komplex 457

25.07.2021 Ulm (DE) Roxy

26.07.2021 Nürnberg (DE) Löwensaal

2807.2021 Bochum (DE) Zeche

29.07.2021 Wacken (DE) Wacken Open Air

30.07.2021 Neuruppin (DE) Kulturhaus