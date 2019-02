Die Rock-Ikonen Rose Tattoo kehren im Juli und August nach Europa zurück und haben zum 40. Jubiläum ihres eponymen Debüts nachträglich ein ganz besonderes Geschenk für die Fans im Gepäck. Bei den Konzerten in Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien und natürlich auch in ihrer Hochburg Deutschland, werden Rose Tattoo ihr komplettes erstes Album Rose Tattoo spielen, welches im Jahr 1978 je nach Region auch unter den Titeln Rock ’n‘ Roll Outlaw sowie Rock ’n‘ Roll Outlaws veröffentlicht wurde.

Die Australier geben folgendes Statement zu dieser Jubiläumstour ab: „Um den 40. Geburtstag unseres Debütalbums Rock ’n‘ Roll Outlaw im letzten Jahr gebührend zu feiern, gehen wir zurück ins Studio, um die Tracks mit unserer derzeitigen Besetzung neu aufzunehmen“, kommentiert der legendäre Frontmann Angry Anderson. „Da wir im letzten Jahr ständig unterwegs waren, fehlte uns dazu schlicht die Zeit. Jetzt holen wir das nach und werden das komplette Album in Europa im Juli und August auf die Bühnen bringen. Wir sind jetzt schon aufgeregt, nach Europa zurückzukehren, wo wir unsere treuesten Anhänger haben. Wir freuen uns riesig darauf, all unsere Freunde im Sommer wiederzusehen. Long Live Rock N‘ Roll!!“

Da die letzte Tournee der legendären Band um den kultigen Sänger Angry Anderson nahezu komplett ausverkauft war, empfiehlt es sich, Karten für Rose Tattoo früh im Vorverkauf zu erwerben. Präsentiert wird die Tour erneut von den führenden Musikmagazinen Rock Hard und Rocks sowie in den Städten Hamburg, Düsseldorf, Leipzig und Aschaffenburg zusätzlich von Radio BOB!.

Tickets für Rose Tattoo gehen unter diesem Link in den Vorverkauf:

https://metaltix.click/RoseTattoo19

Links zu Rose Tattoo

www.rosetattoo.com.au

www.facebook.com/RoseTattoo

16 JUL 2019 Hamburg (DE) Markthalle

18 JUL 2019 Düsseldorf (DE) Zakk

19 JUL 2019 Fritzlar (DE) Rock am Stück

20 JUL 2019 Jüterbog (DE) Motorcycle Jamboree

23 JUL 2019 Wien (AT) Viper Room

24 JUL 2019 Dornbirn (AT) Conrad-Sohm

25 JUL 2019 München (DE) Free & Easy

26 JUL 2019 Seebronn (DE) Rock Of Ages

27 JUL 2019 Pyras (DE) Pyras Open Air

28 JUL 2019 Leipzig (DE) Parkbühne

31 JUL 2019 Wacken (DE) Wacken Open Air

01 AUG 2019 Steenwijkerwold (NL) Dicky Woodstock Festival

02 AUG 2019 Geiselwind (DE) Bike & Music Weekend

03 AUG 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

04 AUG 2019 Pratteln (CH) Z7

07 AUG 2019 Madrid (ES) Mon

08 AUG 2019 Villena (ES) Leyendas Del Rock

09 AUG 2019 Barcelona (ES) Salamandra 1

11 AUG 2019 Kortrijk (BE) Alcatraz Metal Festival

