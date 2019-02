Saxorior wurden bereits 1994 ins Leben gerufen, wurden durch zahlreiche Konzerte & Festivals sowie bereits sieben Alben, 1 EP & 1 Compilation, eine konstante Größe in der Metal-Szene.

Nach dem Erfolgsalbum Saksen aus dem Jahre 2015, wird aktuell am Feinschliff des achten Werkes Hem (altsächsisch für Heimat) gearbeitet. Die ersten Ideen dafür entstanden bereits Mitte 2017. bzw. die Demos dann Ende 2018. Musikalisch fällt dieses etwas härter als der Vorgänger aus und textlich befasst es sich um die „Sächsische Schweiz“, ihrer Entstehung, die Hussitenkriege und einige alte Sagen.

Hem wird am 27.09.2019, dem 25. jährigen Bestehens der Band, wieder auf Einheit Produktionen erscheinen & durch zahlreiche Liveauftritte unterstützt.

16.03.2019 Meissen, Hellfest

18.04.2019 Bischofswerda, East Club

21.04.2019 Orla (WOTUFA), Death Rages On

20.06.2019 Gardelegen, Metal Frenzy Open Air

28.06.2019 Berka, Schwarzburger Metalwiese Open Air

24.08.2019 Annaberg-Buchholz, Tanks MC

02.10.2019 Erfurt, From Hell T.B.A.

04.10.2019 Dresden, Skullcrusher „Metalfestival für krebskranke Kinder“

12.10.2019 Cottbus, Muggefugg

06.12.2019 Berlin, Blackland

„ …so the battle will go on. “

www.saxorior.de

www.facebook.com/saxorior

www.einheit-produktionen.de

