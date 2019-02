Wie bereits kürzlich angekündigt, wird die süddeutsche Hard-Rock-/Metal-Band Scarcrow bald ihr Debütalbum veröffentlichen. Der Nachfolger der 2015er-EP A Murder Of Crows wird Beyond The Black Rainbow heißen und am 06.04.2019 veröffentlicht. Das Album gibt es erstmalig auf der Record-Release-Show im Delta Tau Chi – The Animal House in Donaueschingen zu kaufen. Hier bereits das Cover-Artwork:

Zudem werden Scarcrow einige Liveshows spielen, um Beyond The Black Rainbow auch live auf die Bühne zu bringen. Hier die bislang bestätigten Dates:

06. April – Delta Tau Chi – The Animal House, Donaueschingen / D (Album Release Show)

11. April – Alte Mälzerei, Regensburg / D

12. April – Local , Wien / A

13. April – Rocktogon, Budapest / H

15. April – M13, Brünn / CZ

16. April – Club Jizák, Prag / CZ

18. April – Rockclub Nordbayern e.V., Selb / D

27. April – s´ Bokle, Radolfzell / D

04. Mai – RedBox, Nürnberg / D

11. Mai – Schlosskeller, Emmendingen / D

17. Mai – Blaues Haus, Singen / D

25. Mai – JUZ, Tiengen / D

Mehr zu Scarcrow:

