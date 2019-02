Das neue Thormesis Album The Sixth rückt näher! Mit Thy Morbid Drunken Ways feiert heute der erste Videoclip zum Album exklusiv beim Deaf Forever seine Weltpremiere. Zudem ist der Song ab heute als Single Auskopplung auf allen relevanten Streaming Plattformen verfügbar. Das Album wird als hochwertiges DigiPak und erstmals in der Bandgeschichte auch als Vinyl veröffentlicht. Zudem gibt es für Vorbesteller ab sofort eine exklusive und limitierte Box Edition. The Sixth erscheint am 8. März auf MDD Records und enthält 7 Songs bei einer Spielzeit von knapp 45 Minuten und stellt zweifellos den bisherigen Höhepunkt im musikalischen Schaffen des Quartetts dar.

Pre Orders:

Vinyl: https://thormesis.bigcartel.com/

Box: http://mdd-records.de/thormesis-sixth

The Sixth Tracklist:

1. Sonnen

2. Thy Morbid Drunken Ways

3. Chor Der Toten

4. Zeichen Zum Grund

5. Lichtermeer

6. One Last Tear For Every Burned Soul

7. Deadened Skies

https://fb.com/thormesisofficial/

