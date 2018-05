Rummelsnuff: Best of Album „Salzig schmeckt der Wind“ des Ostberliner Kult-Musikers ab heute erhältlich

Er ist als Türsteher nicht nur in der Berliner Nachtszene eine Legende und hat als singender Elektro-Rock-Käptn Kultstatus erlangt – auch wenn er das selbst nicht gerne hört, weil er entgegen seinem Namen Rummel um seine Person so gar nicht mag. Den Feuilletons dieser Nation ist sein spezieller Charme, der ein bisschen an 50ties Sailor-Romantik, ein wenig an Ost-Berlin und ein Stück weit Kunst gewordene Realität erinnert, schon oft ein Thema gewesen.

Nun veröffentlicht RUMMELSNUFF mit „Salzig schmeckt der Wind“ eine ausführliche Aufarbeitung seines musikalischen Lebensweges. Auf 2 CDs oder Doppel-Vinyl finden sich die größten Hits, Gassenhauer und Klassiker des singenden Muskelberges, komplett klangtechnisch überarbeitet und in teils neuen Versionen mit seinem langjährigen Mitstreiter und , Maat Asbach. Das Werk ist ab heute über Outofline Music/Rough Trade erhältlich.

Eine umfassende Werkschau des wohl originellsten Pop-Künstlers aus deutschen Landen war eigentlich schon lange überfällig. Vom DDR-Avantgarde-Punkmusiker (Freunde der italienischen Oper), zum Berghain-Türsteher und Kraftsportler, bis hin zum Underground-Star und Liebling der Boulevardpresse – Rummelsnuffs Werdegang ist mindestens genauso beeindruckend, wie seine optische Erscheinung, die gerne als eine Mischung aus Popeye und Hulk beschrieben wird. Außerdem sind die meisten seiner Altwerke schon seit einigen Jahren vergriffen, so dass die Nachfrage nach den darauf enthaltenen Sportballaden, derben Arbeiterliedern und Seefahrer-Shanties bei einer stetig wachsenden Fan-Gemeinde schon eine Weile nicht mehr befriedigt werden konnte. So enthält „Salzig schmeckt der Wind“ natürlich nicht nur die titelgebende Seemanns-Hymne – nein, der Käpt‘n führt uns höchstpersönlich durch die wichtigsten Stationen einer unvergleichlichen Hochseefahrt, von den Anfängen im Jahre 2004, bis hin zum bisherigen Höhepunkt auf „Rummelsnuff & Asbach“. Der gesamte Lieder-Reigen ist neu gemastert worden und diverse Klassiker glänzen in neuen Abmischungen und Neuaufnahmen, bei denen sich natürlich auch des Käpt‘ns Kompagnon, Maat Asbach, tatkräftig einbringen durfte. So ist diese wilde, musikalische Seefahrt für Alt-Fans und Neulinge gleichermaßen interessant. In Zeiten, wo die Musiklandschaft immer mehr durch zunehmende Gleichförmigkeit verödet wird, braucht es wieder Originale. Und Rummelsnuff ist einfach in jeder Hinsicht einzigartig, kantig, roh und liebenswert – der heimliche Superheld der deutschen Musikszene. Käpt‘n, nimm uns mit!

