Die legendären New Jersey-Thrasher OVERKILL werden ihr kommendes Werk, das auf den Namen »Live In Overhausen« hört, am 18. Mai 2018 via Nuclear Blast auf den Markt bringen.

Heute präsentiert die Band den Videoclip zur dritten digitalen Single ‚Second Son‘:



Die Band kommentiert:

„The old school is alive in Live at Overhausen, let the thrashing begin, or better yet, let it never stop!“

Bestellt jetzt vor: www.nuclearblast.com/overkill-liveinoverhausen

Bestellt das Album auf iTunes oder Amazon vor und erhaltet ‚Hammerhead‘, ‚Second Son‘ und ‚Thanx For Nothin“ als Sofort-Download!

‚Hammerhead‘ (LIVE CLIP): https://www.youtube.com/watch?v=xUdJdte2_SA

‚Thanx For Nothin“ (LIVE CLIP): https://www.youtube.com/watch?v=JssocguY1oQ

Die Video-Trailer gibt es hier zu sehen:

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=XR3rqUKmlA8

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=gK7FjL1qLkk

robe»Live In Overhausen« zeigt die Show vom 16. April 2016 in der Turbinenhalle 2 in Oberhausen, wo die Band nicht nur ein, sondern gleich zwei Jubiläen alter Alben feierte – den 25. Geburtstag von »Horrorscope« sowie 30 Jahre »Feel The Fire«! Ein Konzert, bei dem eine ganze Nacht lang durch diese zwei Platten der Vergangenheit gerockt wurde – laut und in voller Länge!

OVERKILL’s »Live In Overhausen« wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Blu-ray+2CD-Digipak

– DVD+2CD-Digipak

– Double Gatefold Vinyl (schwarz)

MAILORDER ONLY:

– Blu-ray+2CD-Digipak & Tourbook – limitiert auf 300 Stück

– DVD+2CD-Digipak & Tourbook – limitiert auf 200 Stück

– Double Gatefold Vinyl (neongrün) – limitiert auf 300 Stück

»Live In Overhausen« – Tracklist:

01. Coma

02. Infectious

03. Blood Money

04. Thanx For Nothin‘

05. Bare Bones

06. Horrorscope

07. New Machine

08. Frankenstein

09. Live Young Die Free

10. Nice Day…For A Funeral

11. Soulitude

12. Raise The Dead

13. Rotten To The Core

14. There’s No Tomorrow

15. Second Son

16. Hammerhead

17. Feel The Fire

18. Blood And Iron

19. Kill At Command

20. Overkill

21. Fuck You

OVERKILL live:

19.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

10.07. H Dunaújváros – Rock Maraton

12.07. E Viveiro – Resurrection Fest

13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

14.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

Mehr zu OVERKILL:

‚Our Finest Hour‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



‚Mean, Green, Killing Machine‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



‚Goddamn Trouble‘ OFFIZIELLES VIDEO:



‚Shine On‘ OFFIZIELLES VIDEO:



