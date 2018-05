Die Umbauzeit für Bonfire dauert gefühlt etwas zu lange, doch gegen 21:15 Uhr geht es dann endlich los. Die Ingolstädter Band um Frontmann Alexx Stahl und Bandgründer Hans Ziller betritt völlig cool und ohne großes Rockstargehabe die Bühne, um dann nach einem kurzen Intro mit dem Titeltrack des aktuellen Albums Temple Of Lies gleich in die Vollen zu gehen. Unglaublich, dass die Band bereits 1972 von Hans Ziller unter dem Namen Cacumen gegründet wurde, denn das Quintett wirkt frisch und strahlt Spielfreunde aus. Klar, ihre ganz große Zeit war Mitte der Achtziger bis Anfang der Neunziger Jahre, dann kamen Besetzungswechsel und quasi das vorläufige Ende der Band. Mittlerweile erleben die Bayern aber ihren zweiten Frühling und sind definitiv aus Walhalla zurückgekehrt. Was folgt, ist ein Mix aus aktuellen Temple Of Lies – Songs und Klassikern, die gepaart mit der grandiosen Stimme von Alexx in neuem Glanz erstrahlen. Ich habe die Band erst im vergangenen November beim Black Nose Day live gesehen und war von der Besetzung restlos begeistert. Auch heute springt der Funke gleich über und vor der Bühne wird getanzt und gefeiert. Die Band versteht es, das Publikum zu begeistern und mitzureißen. Bei den Klassikern wie Don`t Touch The Light, S.D.I. und American Nights rastet das Publikum regelrecht aus, während es bei der Mega-Kuschelballade Give It A Try den Eindruck macht, als schwelge jeder in alten Erinnerungen. Neue Songs wie Stand Or Fall und Crazy Over You fügen sich nahtlos ein, auch wenn nicht alle des älteren Semesters bei diesen mitsingen können. Der Sound ist etwas besser als zuvor bei Grey Attack und die Melodic Rocker bekommen auch etwas besseres Licht, wobei man von einer Lightshow sicherlich noch nicht reden kann. Die Liveperformance von Frontmann Alexx ist trotz der engen Bühne sehr dynamisch, aber auch der Saitenvirtuose Frank Panè bringt sich gut ein, ob nun beim Posen mit Alexx, oder im Zusammenspiel mit Hans. Ziller, mittlerweile mit ergrauten, kurzen Haaren, hält offenbar nichts mehr von spektakulären Bühnenposings, aber an der Gitarre glänzt der 59 jährige noch immer. Bassist Ronnie Parkes und der Mann hinter der Schießbude, Tim Breideband, machen ordentlich Druck. Auch die Band-Publikum-Spielchen bleiben nicht außen vor und bringen auch noch den Letzten dazu, noch einen Schritt weiter an die Bühne zu kommen. Spätestens bei Sweet Obsession und Ready 4 Reaction packen dann auch die letzten Zuschauer ihre Luftgitarren aus und gehen richtig gut mit. You Make Me Feel und Champion im Zugabenteil beenden einen tollen Konzertabend.