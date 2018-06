“Das Meer ruft ihr Landratten!“

Artist: Rummelsnuff

Herkunft: Deutschland

Album: Salzig Schmeckt Der Wind

Spiellänge: 123:07 Minuten

Genre: Derbe Strommusik, Rock, Folk, Schlager

Release: 11.05.2018

Label: Out Of Line Music

Link: https://www.facebook.com/pg/Rummelsnuff/about/?ref=page_internal



Bandmitglieder:

Gesang – Rummelsnuff

Tracklist CD1:

1. Salzig schmeckt Der Wind (Neumischung)

2. Trägt Die Woge Dein Boot (Neumischung)

3. Der Käpt’n Nimmt Dich Mit

4. Kumpel Glück Auf (Neumischung)

5. Der Heizer (Neumischung)

6. Wolgastrom (Neumischung)

7. Rummelkäpt’n

8. Halt Durch (Neumischung)

9. La Rochelle (Neumischung)

10. Bursche

11. Stille Im Maschinenraum

12. Halbstark Und Laut

13. Bratwurstzange

14. Gerüstbauer

15. Harzer Käse

16. Crystal Ball

17. Rolling Home

18. Treidler

Tracklist CD2:

1. Sliwowitz (Neumischung)

2. Salutare (Pankow Remix)

3. Hammerfest (Neumischung)

4. Stalinallee (Neumischung)

5. Hundmann (Neumischung)

6. Freier Fall

7. Brüder

8. Der Schrauber (Neumischung)

9. Eindruck schinden (Neumischung)

10. Der Hund (Neumischung)

11. Ringen (Neumischung)

12. Donnerbolzen

13. Pumper (Tua Remix)

14. Der Türsteher

15. Winterlied

16. Amundsen

17. Dr. Rummel Mr. Snuff

18. Wenn Du Aus Dem Leben Schwindest

Trotz der Mischung aus Derbe Strommusik, so bezeichnet sich der Künstler Rummelsnuff selber, Rock, Folk und Schlager tendiert der Künstler zur harten Seite des Musikbusiness. Rocker und sogar Metalheads kennen das Seemannsgarn vom kantigen Sänger. In Musikvideos von zum Beispiel Knorkator kann man ihn beim Song Arschgesicht bewundern und so brachte er im Mai seine Best Of Salzig Schmeckt Der Wind auf den Markt. Live spielte er unter anderem auf dem Amphi Festival vor einer schwarzen Meute. Harte Schale weicher Kern – wohl kein Protagonist steht in Deutschland für dieses Sinnbild. Gerne wird daraus als Stilrichtung eine Art Elektropunk bzw. Arbeiterlieder fürs Folk unterhalb der Reichensteuer.

Der beste Kumpel von Rummelsnuff, bürgerlich Roger Baptist, ist Maat Asnach, mit dem er nur zu gerne ins Schunkeln gerät. Bei mir in der Heimat sind Folkklänge der norddeutschen Liederkunst nicht untypisch und werden nur zu gerne Urlaubern als Shanty Chor untergejubelt. Bei kaltem Gerstensaft kann man das tatsächlich besser verdauen als andere Genres, die noch nie was von handgemachten Klängen gehört haben. Das Herz am rechten Fleck hat er bereits bei Salzig Schmeckt Der Wind und Trägt Die Woge Dein Boot. Zwar nicht meins – aber Herr Rummelsnuff agiert in voller Überzeug. Dieses ist emotional spürbar und nicht kommerziell aufgeblasen, daher muss man seine Leistung anerkennen. 90 Prozent unserer Leser dürfte das zwar nicht interessieren, aber der Rest darf, wenn man mag, mal reinhören.

Rummelsnuff - Salzig Schmeckt Der Wind Fazit: Warum die Verbindung zu hartem Genre besteht, weiß ich nicht. Die Promoagentur, die normal Todesblei, Gothic Metal oder emotionale Gothic Sounds verkörpert, hat nun dieses Album im Programm. Das gleiche gilt für sein Label Out Of Line Music, das für eine schwarze Brut steht und nicht für die Mainstream Schiene. Da wiederum die Parallele, weil Mainstream ist Rummelsnuff ebenfalls nicht - auch wenn meine Großeltern wohl auch ihren Spaß an dem Muskelprotz à la Popeye hätten.



Anspieltipps: Salzig schmeckt der Wind und Trägt die Woge dein Boot Rene W. 7 2018-06-12

