Russian Circles – Blood Year European Tour 2020 (Vorbericht)

Eventname: Russian Circles – Blood Year European Tour 2020

Headliner: Russian Circles

Vorband: Torche

Ort: Deutschland / Österreich / Schweiz

Datum:

01.04.2020 Wien (Arena)

03.04.2020 Berlin (Astra Kulturhaus)

04.04.2020 Leipzig (Conne Island)

06.04.2020 München (Technikum)

07.04.2020 Zürich (Rote Fabrik – Aktionshalle)

09.04.2019 Köln (Die Kantine)

10.04.2020 Hamburg (Grünspan)

Kosten: ab 28,20 €

Genre: Post Rock/Metal, Progressive Rock/Metal, Loud Rock ’n‘ Roll

Links: https://www.torchemusic.com/

https://russiancirclesband.com/

Im März und April 2020 sind die Instrumentalisten Russian Circles aus Chicago mit dem am 01.08.2019 veröffentlichen Album Blood Year auf Tour durch europäische Clubs. Als Support agieren Torche aus dem sonnigen Miami. Auch in etlichen deutschsprachigen Städten sind Shows der beiden Bands zu sehen.

Torche: Die vierer Combo aus Miami entstand 2004. Gründer waren die ehemaligen Floor-Mitglieder Steve Brooks und Juan Montoya sowie Rick Smith und Jonathan Nunez. Das Line-Up der Band blieb über die Jahre relativ stabil. Nur am Bass gab es einige Wechsel. Aktuell spielt diesen Eric Hernandez (vorher in diversen anderen Bands und Genres aktiv, u.a. Punk, Hardcore und Funk). Ansonsten möchte ich die musikalische Vorstellung der Band Mastermind Jon Nunez überlassen. Der sagte über Torche Folgendes:

„People are always trying to figure out which compartment we fit into. They wanna put us on a shelf. But in a world of Sabbaths, we get to be Van Halen. When people ask me what kind of music we play, I just say, ‘Loud Rock ’n‘ Roll.“

Ich denke, diesem Statement ist nichts hinzuzufügen und wir werden die Band in keine Schublade oder Regal packen. Das aktuelle Album heißt Admission (via Relapse Records) und erblickte am 12.07.2019 das Licht dieser Welt. Das Werk wird nun auf europäischen Bühnen vorgestellt. Wie die Band sich auf einer Bühne macht und was Loud Rock ’n‘ Roll bedeutet, kann jeder selbst vor Ort prüfen und wenn man mag – auch anschließend in eine Schublade packen.

Russian Circles: Die Historie von Russian Circles ließt sich sehr ähnlich der von Torche. Gründungsjahr ist identisch und auch nur der Bass veränderte sich seit Gründung. Colin DeKuiper ging und Brian Cook kam im Jahre 2007. Die weiteren Instrumente bearbeiten Dave Turncrantz (Schlagzeug) und Mike Sullivan (Gitarre). Hier enden aber die Gemeinsamkeiten der beiden Bandgeschichten. Russian Circles agieren als Trio. Eine EP, ein Split Album und sieben Full Length Records haben die Amerikaner bisher auf den Markt gebracht.

Markenzeichen der Post/Prog Metaler ist der Verzicht auf einen Sänger(in). Man konzentriert sich voll und ganz auf die Instrumente. Aber keine Regel ohne Ausnahme – auf dem 13er Werk Memorial gibt es Gesang zu hören. Chelsea Wolfe agierte als Gastsängerin und man tourte anschließend auch gemeinsam. Russian Circles haben keine Probleme bzgl. der „Schubladen“. Die sind hier dann Post Metal/Rock bzw. Progressive Metal/Rock.

Das aktuelle Album trägt den vielsagenden Namen Blood Year und erschien am 01.08.2019 via Sargent House mit einer Spiellänge von knapp 40 Minuten. Die Tracks tragen kurze, einfache Namen wie Milano, Kohokia oder Sinaia. Dafür ist die Musik dahinter aber länger und mit einem sehr intensiven Sound versehen. Wer also auf starke Gitarren- und Bassarbeit steht, wird von dem Trio aus Illinois besten bedient. Davon kann man sich dann im März und April des Jahres live in diversen Clubs im deutschsprachigen Raum überzeugen.