Sabaton: enthüllen animiertes Video für ‚Night Witches‘

Nun enthüllen Sabaton ein neues animiertes Video für ihren Song Night Witches, das in Zusammenarbeit mit Yarn Hub entstanden ist.

Pär Sundström kommentiert: “Ich hatte zum ersten Mal etwas mit Yarn Hub zu tun, als ein Fan eines ihrer Videos vorgeschlagen hat, das mit einem unserer Songs zu tun hatte und ich war beeindruckt, wie gut Yarn Hub Emotionen in ihren Videos transportieren können. Als Yarn Hub dann irgendwann fragten, ob sie unseren Sänger Joakim als Cameo in ein Video einbauen könnten, habe ich sofort zugestimmt und ich finde, es hat perfekt in das Video über T.E Lawrence gepasst. Danach haben wir überlegt, ob wir nicht ein gemeinsames Projekt machen wollen und die Idee für das Night Witches Video kam auf. Es war ein wirklich emotionaler Moment, als ich diesen Kurzfilm zum ersten Mal gesehen habe. Es ist eine völlig andere Art, diese Geschichten zu erzählen, aber ich bin einfach nur begeistert davon!

Genießt es; das ist etwas besonderes.”

Yarn Hub fügen hinzu: “Unsere Zusammenarbeit mit Sabaton hat angefangen, als wir die Erlaubnis bekommen haben, ein Cameo mit Joakim am Grab von Lawrence Von Arabien zu machen. Wir sind alle schon lange Fans von Sabaton, weil sie epische Momente der Geschichte so leidenschaftlich festhalten können. Da es noch kein offizielles Video zu Night Witches gab, haben wir unsere Idee dem Management von Sabaton präsentiert und haben dann freundlicherweise die Erlaubnis erhalten, das Video zu machen. Wir fühlen uns geehrt, dass uns mit dieser Aufgabe so viel Vertrauen entgegengebracht wurde.

In dieser Geschichte versuchen wir, die bitteren Umstände dieser jungen Frauen nachzuempfinden, die sie auf ihrer Reise erleiden mussten; ihren Mut und ihre Opfer für die sie jetzt respektiert werden… selbst von ihren Feinden.

Mit der Musik von Sabaton zu arbeiten, war eine schwierige Aufgabe. Für ein sieben-minütiges Video hätte es nicht ausgereicht, das Lied in einer Schleife abzuspielen: das hätte die Geschichte nicht gut rübergebracht. Also haben wir ein wenig zusätzliche Musik geschrieben, um Night Witches ein wenig „auszudehnen“. Für uns ist es oft schwer, eine lange Kampfszene mit Erzählerstimme zu machen, also war es ein wahres Geschenk, dafür die Musik von Sabaton verwenden zu können.“

Über Yarn Hub

Yarn Hub ist eine kleine Gruppe von Künstlern, Animatoren und Musikern, die Geschichtsvideos produzieren, deren Ziel es ist, mit den historischen Persönlichkeiten darin mitzufühlen. Die Figuren werden so animiert, dass die epische Seite der Geschichte gewürdigt wird und nicht einfach nur Fakten aufgelistet werden. Das bedeutet eigene Artworks, Animationen und das Schreiben und Spielen eigener Musik in den Videos. Der Stil der Gruppe hat sich seit ihrer Gründung 2019 von 2D zu 3D mit 2D Vibe entwickelt. Sie versuchen nicht, alles so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, sondern Geschichten zu erzählen, die Bedeutung und Emotionen transportieren, innerhalb ihrer stilistischen Grenzen.

Sabatons letztes Album The Great War, wurde 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht und hat in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Schweden Platz #1 in den Charts erreicht. Das Album wurde sowohl von Fans als auch Kritiken seit seiner Veröffentlichung letzten Sommer stark gefeiert, stieg weltweit in die Charts ein und enthält kolossale Singles wie Great War, 82nd All The Way, Fields Of Verdun und The Red Baron.

