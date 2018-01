Die Thrash Metal Legende Sacred Reich hat einen neuen Vertrag bei Metal Blade Records unterschrieben! Momentan arbeitet die Band an neuem Material für ihr sechstes Album, das erste seit Heal (1996)! Seit ihrer Gründung 1985 hat sich die Band zu einer meistgeschätzten 80er-Jahre Thrash Bands gemausert und durchgehend die Fackel hochgehalten. Sei es auf ihren diversen Europa-Touren, Festivalauftritten, ihrer ersten US Tour seit mehr als 20 Jahren oder auch dem 2012er „Live At Wacken“ Album. Und gerade im Anbetracht der aktuellen politischen Lage erscheinen Sacred Reichs politische Aussagen relevanter und wichtiger denn je.

Sacred Reich Sänger und Bassist Phil Rind:

„Wir sind sehr glücklich ankündigen zu können, dass wir einen neuen Vertrag bei Metal Blade Records unterschrieben haben und gerade an Songs für ein neues Album arbeiten. Unser Plan ist es im Sommer dieses Jahres ins Studio zu gehen und nächstes Frühjahr die neue Scheibe zu veröffentlichen. Wir sind Feuer und Flamme und können es kaum erwarten die neuen Songs mit euch zu teilen!„

