Savatage – Hall Of The Mountain King (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: Hall Of The Mountain King (Vinyl Re-Release)

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 11.02.2022

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate

Tracklist:

24 Hrs. Ago

Beyond The Doors Of The Dark

Legions

Strange Wings

Prelude To Madness

Hall Of The Mountain King

The Price You Pay

White Witch

Last Dawn

Devastation

Dieser Tage geht der nächste Vinyl Re-Release der Amerikaner Savatage aus der Pressung direkt in eure Hände. Über Hall Of The Mountain King haben wir in den letzten Wochen bereits viel gesprochen und war passenderweise ein Thema bei uns in der Time For Metal Kolumne der Zeitreise. Die ganze umfangreiche Reise von Flo und mir in dieses unglaublich intensive Album findet ihr direkt HIER! Nun ist es endlich so weit, das grandiose Album auch auf Vinyl laut aufzudrehen. Klar, jedes große Werk kann auch schwächere Momente haben, ganz davon befreit wurde dieser Silberling nicht, jedoch steht die Platte auf den Säulen des Titeltracks, der gemeinsam mit Beyond The Doors Of The Dark, The Price You Pay und White Witch die schweren Brocken der königlichen Halle fest emporhält. Das Artwork gefällt mir, auch wenn ich mich nur zu oft wiederhole, sehr gut und spiegelt den Silberling authentisch wider.

Hall Of The Mountain King wurde im Jahr 1987 veröffentlicht und gilt als Wendepunkt der Amerikaner. Die alten Zelte wurden abgebrochen und die neuen großen schweren Tore des Mountain King aufgedrückt. Durch den Produzenten Paul O’Neill haben die Nummern ihren eigenständigen Sound erhalten und aus Sänger Jon Oliva wurde alles herausgeholt, was die Fans noch heute lieben. Nach den bereits neu aufgemachten LPs von Sirens, The Dungeons Are Calling, Power Of The Night und Fight For The Rock bekommt nun dieser Klassiker die volle Aufmerksamkeit und stehen seit Freitag in jedem gut sortierten Plattenladen. Der vierte Longplayer kommt auf fast 40 Minuten und wurde damals über Atlantic Records und WEA Records herausgehauen.

Mit dem erweiterten Artwork, den ausführlichen Liner-Notes und für Vinyl gemastert gibt es Hall Of The Mountain King als 180 g LP-Reissue-Edition auf schwarzem Vinyl im hochwertigen Gatefold. Wer noch mehr möchte, kann bei der streng limitierten 12″ Sammler-Edition auf goldfarbenem Vinyl mit exklusiver 7″ Vinyl-Single, auf der die Songs This Is Where You Should Be (Seite A) und eine 1987er Liveversion von Hall Of The Mountain King (Seite B) sind, zugreifen.