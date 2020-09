Scarlet: veröffentlichen neue Single und Video zu „Ugly Fucker“

Die vicious Metal-Queen Scarlet aus Schweden startete kürzlich den Pre-Order für ihr kommendes Debütalbum Obey The Queen. Heute präsentiert Sie ihre dritte Single Ugly Fucker vom kommenden Debüt!

„This song goes out to all men in social media taking the liberty to harass women by sending sexual unwanted stuff. This song is a BIG F**K YOU to all these people!“ – Ein schnelles und schweres Gitarrenriff, gefolgt von der Hymne für jede stolze Frau da draußen – mit einem Schlag ins Gesicht für alle bösen Seelen.

