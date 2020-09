Phil Campbell: kündigen neues Album „We’re The Bastards“ für den 13. November an & neue Single „Son Of A Gun“ bereits erschienen

Phil Campbell And The Bastard Sons sind zurück in der Stadt und haben ihr neues Album We’re The Bastards im Gepäck, das am 13. November via Nuclear Blast erscheinen wird.

Sänger Neil Starr über das neue Album:

„Es ist definitiv großartig zu wissen, dass wir ein Publikum haben. Wir wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die genau das hören wollen, aber das Wichtigste ist, dass wir Spaß an der Musik haben. Wieder einmal haben wir genau das Album gemacht, was wir machen wollten und es war einfach eine aufregende Zeit. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei, uns auf dieses Album zu konzentrieren und Musik zu schaffen, die unseren Fans Freude bereitet.“ Zur Feier der Ankündigung veröffentlichten Phil Campbell And The Bastard Sons gestern die erste Single Son Of A Gun, zusammen mit einem beeindruckenden Musikvideo. Einmal hier entlang zur vollen Dröhnung:

Phil Campbell über die neue Single:

„Wir freuen uns riesig, heute unsere neue Single Son Of A Gun ankündigen zu dürfen. Sie wird euch den Kopf wegblasen!“Das Album ist als CD, limitiertes Digipak mit vier Bonustracks, album is available as CD, limited digipack including 4 bonus tracks, 2LP Gold, 2LP Sparkle [UK exklusiv], digitales Album, 2 LP Orange/Black Splatter [Mailorder + exklusiv im Großhandel] und 2LP Black.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

We’re The Bastards Son Of A Gun Promises Are Poison Born To Roam Animals Bite My Tongue Desert Song Keep Your Jacket On Lie To Me Riding Straight To Hell Hate Machine Destroyed Waves

Bonus Tracks [limitiertes Digipak]: