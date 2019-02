“Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht!“

Filmtitel: Schneeflöckchen

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 121 Minuten

Genre: Action, Thriller, Komödie

Release: 20.09.2018

Regie: Adolfo Kolmerer und William James

Link: http://www.capelight.de/schneefloeckchen

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Tan – Erkan Acar

Javid – Reza Brojerdi

Eliana – Xenia Assenza

Arend – Alexander Schubert

Carson – David Masterson

Winter – Gedeon Burkhard

Fumo – Eskindir Tesfay

Rashid – Selam Tadese

Hyper Electro Man – Mathis Landwehr

Schneeflöckchen – Judith Hoersch

Dariusz – Antonio Wannek

Reinhart – Bruno Eyron

Gustav – Martin Goeres

Feuer – Mehmet Kurtuluş

Wächter – Joachim Paul Assböck

Schon im September haben Capelight Pictures die Action Thriller Komödie Schneeflöckchen als DVD, Blu-ray und 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook herausgebracht.

Die Story von Schneeflöckchen:

Berlin in naher Zukunft: Nach einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch herrscht Anarchie auf den Straßen der Stadt. Die zwei Freunde Tan und Javid sind zwei Gesetzlose auf der Suche nach dem Mann, der ihre Familien getötet hat. Bei einer Schießerei in einem Kebap-Laden töten Tan und Javid versehentlich die Eltern der jungen Reporterin Eliana und sind fortan Ziel ihrer Vendetta. Die beiden Freunde haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht, bis sie eines Tages ein mysteriöses Drehbuch finden, in dem ihre eigene Geschichte erzählt wird. Es ist das Drehbuch zu einem Film namens „Schneeflöckchen“. Egal was Tan und Javid machen, alles passiert genau so, wie es geschrieben steht. Und so versuchen sie verzweifelt, aus der Handlung auszubrechen, die sie auf einen fatalen Höhepunkt zusteuert.

Schneeflöckchen Fazit: Ein Independent-Film aus Deutschland, der nicht nur was taugt, sondern auch noch interessant gestrickt wurde. Schneeflöckchen ist abwechslungsreich, greift alte Kultstreifen auf und versucht schnell die Mundwinkel des Konsumenten nach oben zu ziehen. Die Story wurde mit Absicht schemenhaft gehalten, einzelne Szenen werden hervorgehoben und die einzelnen Passagen bilden eine unterhaltsame Handlung. Die Schauspieler zeigen allesamt eine gute Leistung, und auch eine übergenaue Darbietung macht das Produkt typisch deutsch und sorgt für witzige Momente. Schlechter geht es in diesem Fall ganz sicher, denn Schneeflöckchen, egal mit was man auch den Titel erst einmal assoziiert, kann man ohne Probleme anbieten. Für mich eine klare Überraschung, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Daumen hoch für die deutsche Produktion! Rene W. 9 2019-02-03 9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

