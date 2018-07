Schubert In Rock: „Commander Of Pain“ offiziell veröffentlicht

Das Album des All-Star Projekts Schubert In Rock, Commander Of Pain, ist offiziell veröffentlicht worden. Das Album ist als CD und Download erhältlich.

Special Guests:

Marc Storace (Krokus)

Don Airey (Deep Purple)

Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck),

Carl Sentance (Nazareth)

Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, Journey, Trans-Siberian Orchestra)

Doogie White (Rainbow, Michael Schenker)

Michael Vescera (Y. J. Malmsteen, Loudness, Obsession)

Dan McCafferty (former frontman of Nazareth)

Ewald Pfleger (Opus)

Erstes Review:

Stormbringer 4,5/5

SCHUBERT IN ROCK – „Commander Of Pain“ CD @ PURE STEEL SHOP

SCHUBERT IN ROCK – „Commander Of Pain“ DL @ PURE STEEL SHOP

