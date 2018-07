Die Neoclassic/Prog Power Metal Band Kenziner, aus Suomaniou (Finnland), hat einen weltweiten Deal bei Pure Steel Records unterschrieben.

Kenziner, die 1998 ihr Debütalbum Timescape herausgebracht haben, werden ihr 4. Studioalbum Phoenix über Pure Steel Records veröffentlichen.

Bandstatement:

“We are very grateful for this opportunity to have a record deal with Pure Steel Records for upcoming Kenziner albums I`m personally very excited for next Kenziner album Phoenix, it is going to be mixture of more heavier riffs and some progressive elements, we also have a new Keyboard player Robert Leksis who adds a new dimension to Kenziner sound Thanks“

Line-Up:

Jarno Keskinen (ex-Virtuocity, ex-Let Me Dream) – Guitars

Markku Kuikka (Status Minor, Agonizer, Crow’s Flight, The Ragged Saints, Imperium, ex-Volymian, ex–Thaurorod, ex–Grönholm, ex–The Book Of Reflections / Lars Erik Mattson, ex-Mantra X) – Vocals

JJ Hjelt (Royal Truck, ex-Battagia) – Bass

Robert Leksis – Keyboards

Make Lievonen (Embassy Of Silence) – Drums

