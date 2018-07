Am 27. Juli 2018 wird das Album der US-Metaller Wretch Reborn auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 13. Juli 2018.

Seit ihrem zweiten Studioalbum Warriors (2014) sind Wretch nun bei an Pure Steel an Bord. Nun ist es an der Zeit, das erste Studioalbum der 80er US Metal-Kultband – Reborn aus dem Jahre 2006 – erneut über uns zu veröffentlichen. Ursprünglich über Auburn Records erschienen, enthält das Album zwölf Tracks an feinstem US Metal, wobei auch das gelungene Breaker-Cover Touch Like Thunder nicht ausgeklammert werden darf. Starker US Metal, der bei Liebhabern ankommen wird.

US Metal made for real gourmets…

TRACKLIST:

1. Mental Wars

2. Cry For The Young

3. Life

4. Reborn

5. Eyes Of Fate

6. The Winners

7. Skin To Skin

8. I Am Storm

9. Nothing

10. Touch Like Thunder

11. ‚Til Death Do You Part

12. The Conflict (Bonustrack)

Total Playing Time: 52:07 min

Line-Up:

Colin Watson – vocals

Nick Giannakos – guitars

Dennis Hayes – bass

Dave Hayes – guitars

Jeff Curenton – drums

Coverartwork: Augusto Peixoto – www.deviantart.com/irondoomdesign

Link

www.wretchmetal.com

www.facebook.com/wretchmetal

www.twitter.com/wretchmetal

www.reverbnation.com/wretchmetal

