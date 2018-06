Schubert In Rock: digitaler Singlerelase des All-Star Projekts

Pure Steel Records präsentiert die erste Singleauskopplung Commander Of Pain von Schubert In Rock als digitalen Release. Der Song ist auf dem gleichnamigen Album zu hören, welches seit dem 15.06.2018 in unserem Shop erhältlich ist.

Auf dem Song sind als special guests: Marc Storace (Krokus) – vocals und Don Airey (Deep Purple) – keyboards

Download der Single unter anderem bei:

Spotify

ITunes

Amazon

Deezer

Link

https://de-de.facebook.com/SchubertInRock/

SCHUBERT IN ROCK – „Commander Of Pain“ @ PURE STEEL SHOP

