Am 27. Juli 2018 wird das Album Harvest Of Souls (Originalrelease CD: 27. April 2018) von Thrust als limitierte Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 13. Juli 2018. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert erscheinen.

Thrust begannen 1981 mit ihrer Live-EP Rock For Poland, auf welche ein Auftritt auf Metal Massacre 4 folgte. Mit dem Klassiker Fist Held High, der die Underground-Hymne Posers Will Die !! enthielt, machte sich die Band weithin einen Namen. Thrust nahmen weiterhin einem Bootleg namens Invitation To Insanity auf und brachten zudem 2015 das Doppelalbum Fist Held High / Reincarnation (Ultimate 35th Band Anniversary Collection) heraus.

TRACKLIST:

Seite A

1. Deceiver

2. Immortal

3. Kill Or Be Killed

4. Sorceress

5. Shadow Of The Cross

Seite B

6. Blood King

7. Possessed

8. Feel The Pain

9. End Of Time

10. One Step From The Grave

Total Playing Time: 44:22 min

Line-Up:

Eric Claro – vocals

Ron Cooke – guitars

Ray Gervais – bass

Joe Rezendes – drums

Angel Rodriguez – guitars

Coverartwork:

Jan „Örkki“ Yrlund – http://darkgrove.net/

Link

www.thrustonline.com/

www.facebook.com/pages/Thrust/564068597016948

