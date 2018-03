„Krähen an die Macht“

Artist: Schwarzer Engel

Herkunft: Stuttgart, Deutschland

Album: Kult Der Krähe

Spiellänge: 44:41 Minuten

Genre: Symphonic Dark Metal, Industrial, Gothic Metal

Release: 23..02.2018

Label: SPV / Oblivion

Link: https://www.schwarzerengel.info/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarren, Schlagzeug, Komposition & Orchestrale Programmierung – Dave Jason

Gitarre – Vincent Hübsch (live)

Gitarre – Timo Joos (live)

Bass – Bert Oeler (live)

Schlagzeug – Carlo Schmidt (live)

Tracklist:

Krähen An Die Macht Viva La Musica Gott Ist Im Regen Sinnflut Futter Für Die See Mein Glühend Herz Ein Kurzer Augenblick Meerflucht Requiem Unheil Wenn Mein Herz Zerbricht (Digipak Bonus)

Schwarzer Engel wurden 2007 von Dave Jason gegründet. Das Debütalbum Apokalypse erschien 2010, es folgten diverse EPs sowie die Studioalben Träume Einer Nacht (2011), In Brennenden Himmeln (2013), Imperium I – Im Reich Der Götter (2015) und Imperium II – Titania (2016). Die Band spielte bereits Konzerte und Tourneen mit Bands wie OOMPH!, ASP, Eisregen oder The Vision Bleak und trat bei Festivals wie dem Wave Gotik Treffen, M‘Era Luna Festival oder Rockharz Festival auf. Musikalisch bewegen sich Schwarzer Engel im Dark Metal Bereich, dennoch sind Einflüsse aus Melodic Death Metal, Neue Deutsche Härte und Symphonic Metal bis hin zur klassischen Musik deutlich erkennbar.

Das erste Werk des Albums ist Krähen An Die Macht, eine neue Hymne? Wer dazu das Video sehen möchte, kann sich dies gerne auf Youtube ansehen. Es ist ein sehr schönes Intro und perfekt für die Einleitung der Platte. Das zweite Lied heißt Viva La Musica, es ist Wahnsinn, ein wahrer Ohrwurm. Gott Ist Im Regen sowie Sinnflut sind schöne rockige Nummern der CD, die im Kopf bleiben – ob vom Gesang, den Drums oder der Gitarre. Auch hier gibt es zu beiden Werken Videos auf Youtube. Bei Futter Für Die See kann man einfach die Gedanken ziehen lassen. Mein Glühend Herz fesselt den Hörer und passt perfekt in das Konzept von Krähen An Die Macht und regt zum Nachdenken an. Ein Kurzer Augenblick bleibt Ohr und ist zum Mitsingen super geeignet. Meerflucht überzeugt einmal mehr durch den gelungenen Text. Er ist nicht nur interessant, sondern die Stimme von Dave passt perfekt in die Sound Struktur. Requiem: ein ruhigeres Lied der CD, Gänsehaut pur. Unheil, ein Werk, wozu ebenfalls ein Video auf Youtube existiert. Es war ein Vorabtitel für Krähen An Die Macht vor der Veröffentlichung. Wenn Mein Herz Zerbricht – schöner kann man die Studiosession nicht beenden.

Schwarzer Engel - Kult Der Krähe Fazit: Eine sehr geniale Platte im Schwarzer Engel Stil. Mit rockigeren aber auch ruhigeren Liedern. Es ist eine perfekte Mischung. Ich kann dieses Werk nur jedem empfehlen. Diese Platte ist ein Muss für jeden Schwarzen Engel Fan.



Anspieltipps: Krähen An Die Macht, Sinnflut, Wenn Mein Herz Zerbricht Nadine N. 9.5 2018-03-21 9.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 1 Judge) 10.0

