„Kappen – Klaus mit den Scorpions auf der Weinmesse in Colmar“

Eventname: Foire Aux Vins

Band: Scorpions

Ort: „Parc des Expositions“ (Messegelände) Colmar, Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar, Frankreich

Datum: 01.08.2018

Kosten: 63,- € (ausverkauft)

Genre: Hardrock

Besucher: ca. 10.000

Veranstalter: Foire aux Vins d`Alsace

Links: https://www.facebook.com/events/581185778894953/ http://www.foire-colmar.com/de/musikfestival/scorpions

Vom 27.07. bis 05.08.2018 findet auf dem Parc des Expositions (Messegelände) wieder die beliebte, und weit über die Grenzen des Elsass hinaus bekannte, Wein- und Verbrauchermesse Foire aux Vins d`Alsace statt. Die Weinmesse findet bereits seit 1947 statt und lockt jährlich weit über 250.000 Besucher nach Colmar. Längst ist die Messe viel mehr als ein Treffen von einheimischen Winzern und Weinliebhabern, sondern eine interessante Mischung aus Volksfest, Weinmesse, Verbraucherausstellung (mit über 350 Ausstellern) und Pop & Rock Festival. Anfangs fand die Messe in der Innenstadt von Colmar statt, musste dann aber aufgrund des Erfolges bald auf das Messegelände verlegt werden. Das Musikfestival gibt es in dem Zusammenhang seit 1958 und findet heutzutage in der „Muschel“, dem überdachten Festival – Freilichttheater statt. So spielten in den letzten Jahren z.B. Sabaton, Ensiferum, Accept, W.A.S.P., Robert Plant, Iggy Pop, Tarja, Motörhead, Slayer, Arch Enemy, Limp Bizkit, Airbourne, Deep Purple, Gamma Ray, Helloween, Anthrax, Epica, Nightwish, Within` Temptation, Saxon, Alice Cooper, Europe, Placebo … und viele, viele mehr in Colmar. Insgesamt fanden etwa 700 verschiedene Konzerte statt.

In 2018 werden, neben Ghost, Powerwolf, Doro und H.E.A.T. auf der Hard Rock Session, am 01.08. auch die Hannoveraner Scorpions im Rahmen ihrer Crazy World Tour auf der Bühne des 10.000 Zuschauer fassenden Freilichttheaters spielen. Nach 2001, 2009 und 2011 wird es in 2018 der 4. Auftritt der Scorpions auf der Weinmesse sein. Schon zu Anfang ihrer internationalen Karriere hatten die Hannoveraner in Frankreich eine große Fangemeinde und auch heute noch rocken die Jungs dort immer noch in stets ausverkauften Hallen. Die Scorpions gehören zu den erfolgreichsten und langlebigsten Bands der Musikgeschichte. Die erfolgreichste Besetzung waren Klaus Meine, Francis Buchholz, Matthias Jabs, Rudolf Schenker und Herman Rarebell und gemeinsam veröffentlichten sie Klassiker wie z.B. Rock You Like A Hurricane, Big City Nights, No One Like You, oder auch die Megaballaden Still Loving You und Wind Of Change. Zwar hat sich mittlerweile bei ihnen das Besetzungskarussell gedreht, aber auch heute mit Pawel Maciwoda am Bass und Mikkey Dee (Ex-Motörhead) an der Schießbude haben sie ihr Handwerk nicht verlernt und wissen zu rocken. Die Konzerte in Colmar sind bekannt für viel Spektakel, gute Stimmung und nicht zuletzt für richtig guten Sound. Leider ist das Konzert der Scorpions schon jetzt, über 2 Monate vorher, ausverkauft. Es lässt aber auch darauf schließen, welchen Status die Band in Frankreich innehat, und welch ein Spektakel den Besucher erwarten wird.

Die Weinmesse ist täglich von 11:30 Uhr bis 1:00 Uhr geöffnet.

Preise:

Ganztageskarte bei Eintritt vor 13 Uhr: kostenfrei (Sonntags und 15.08.: 4,50 €),

Ganztageskarte bei Eintritt zwischen 13 und 17 Uhr: 4,50 €,

Eintritt nach 17 Uhr: 7.00 €,

Sonntags: 4,50 € bis 17.00 Uhr, dann 7.00 €

für Kinder bis 12 Jahre (nur in Begleitung Erwachsener): 1.00 €

3-Tageskarte: 16,00 €

7-Tageskarte: 36,00 €

11-Tageskarte: 50,00 €