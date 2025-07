Seasons In Black: mit neuem Album „Anthropocene“ auf Platz 35 in den deutschen Albumcharts

Seasons In Black steigen mit ihrem Album Anthropocene auf Platz 35 der offiziellen deutschen Albumcharts ein! Nach Jahren unermüdlicher Hingabe feiert die Band ihren ersten Chart-Einstieg in der Geschichte. Anthropocene bietet düstere Intensität und atmosphärische Tiefe – dieser Meilenstein ist ein kraftvoller Moment für eine Band, die schon lange ihren eigenen Weg durch die dunkleren Ecken des Metals geht. “Thank you!” an alle, die die Veröffentlichung unterstützt haben. Egal, ob ihr eine physische Kopie erworben oder das Album gestreamt habt, ihr habt dies möglich gemacht.

Seht euch den vollständigen Albumstream hier an:

Um ihre bevorstehende Veröffentlichung zu unterstützen, werden Seasons in Black auf einigen der größten Festivals Europas auftreten, darunter Wacken Open Air, Summer Breeze und das 30 Jahre In Extremo Jubiläumsfestival, sowie bei einer Auswahl exklusiver Shows. Macht euch bereit für ein Live-Erlebnis, das pure Intensität und Atmosphäre liefert – das ist Doomcore in voller Lautstärke.

https://www.seasonsinblack.com/

https://www.facebook.com/seasonsinblack/