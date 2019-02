Septicflesh: performten legendäre Show mit Orchester und Chor in Mexiko City; Europatour startet nächsten Monat

Septicflesh: performten legendäre Show mit Orchester und Chor in Mexiko City; Europatour startet nächsten Monat

Die griechischen Symphonic Death Metaller Septicflesh haben letzten Samstag eine legendäre Show vor ausverkauftem Hause im Metropolitain Theater von Mexico City gespielt. Diese unvergessliche Nacht, die unter dem Namen Infernus Sinfonica MMXIX stand, war die bislang größte Bühnenproduktion in dieser Location und neben der Band performten 130 Musiker eines Symphonieorchesters sowie der National University Of Mexico Kinder- und Jugendchor. Solltet ihr es nicht geschafft haben, einer der 3.200 Besucher des Abends gewesen zu sein, könnt Ihr euch jetzt schon auf die DVD freuen, denn der spektakuläre Abend wurde auch für Nachwelt aufgezeichnet.

Nächsten Monat starten Septicflesh ihre gigantische Europatour. Unterstützt von den brasilianischen Death Metallern Krisun und dem schwedischen Diabolical beginnt die Codex Omega-Europa Tour 2019 in Essen und schließt nach knapp zwei Monaten in Ludwigsburg ab.

Codex Omega-European Tour

w/ Krisun, Diabolical, Xaon

08.03. D Essen – Turock

09.03. NL Arnhem – Willemeen

10.03. B Bruges – Het Entrepot

12.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

13.03. F Bordeaux – Rock School Barbey

14.03. E Madrid – Sala Caracol

15.03. P Porto – Hard Club

16.03. P Lisbon- Lisboa ao Vivo

17.03. E Murcia – Garaje Beat Club

19.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. E Zaragoza – Centro Cívico Delicias

21.03. F Lyon – Ninkasi Kao

22.03. CH Monthey – Pont Rouge

23.03. I Erba – Rock Centrale

24.03. I Bologna – Alchemica Music Club

26.03. I Brunico – UFO Club

27.03. SLO Ljubljana – Orto Bar

28.03. I San Donà di Piave – Revolver Club

29.03. SRB Belgrade – Dom Omladine

30.03. BG Sofia – Mixtape 5

w/ Krisun, Diabolical, Science Of Disorder

31.03. RO Bucharest – Quantic Club

02.04. H Budapest – Dürer Kert

03.04. SK Kosice – Collosseum

04.04. CZ Prague – Futurum Music Bar

05.04. A Vienna – Szene

06.04. PL Poznan – u Bazyla

07.04. PL Warsaw – Proxima

w/ Krisun, Diabolical, Deadshape Figure

09.04. LV Vilnius – Vakaris

10.04. LT Riga – Melnā Piektdiena

11.04. EST Tallinn – Rockclub Tapper

12.04. FIN Helsinki – Nosturi

w/ Krisun, Deadshape Figure, Dehumanise

13.04. FIN Oulu – Hevimesta

14.04. FIN Tampere – Klubi

w/ Krisuan, Incite, Dehumanise

16.04. S Stockholm – Klubben

17.04. S Gothenburg – Sticky Fingers

w/ Krisun, Incite, When Reasons Collapse

18.04. DK Aarhus – VoxHall

19.04. DK Copenhagen – Pumpehuset

20.04. NL Amstelveen – P60

21.04. D Berlin – Lido

23.04. D Munich – Backstage

24.04. CH Pratteln – Z7

25.04. D Jena – F-Haus

26.04. D Münster – Sputnikhalle

27.04. F Pagney-derrière-Barine – Chez Paulette

28.04. D Ludwigsburg – Rockfabrik

Zudem spielt die Band bei folgenden Sommerfestivals:

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

19. – 22.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

11. – 13.07. D Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

01. – 03.08. D Wacken – Wacken Open Air

Septicfleshs einmalige Mischung aus sinfonischen Arrangements, Avant Garde-Elementen, Atmosphäre und brutalem Extreme Metal hat der Band seit den 90ern bereits ganze Legionen an Fans beschert. Und jetzt, mit einem Bündel an potentiellen modernen Klassikern im Repertoire, wie zum Beispiel die Alben Sumerian Daemons (2002), Communion (2008), The Great Mass (2011), Titan (2014) und das aktuelle Codex Omega (2017) scheint es, als könne diesen Kreativ-Giganten niemand etwas entgegensetzen.

Septicfleshs aktuelles Album Codex Omega ist das erste, auf dem der ehemalige Decapitated Drummer Kerim „Krimh“ Lechner zu hören ist. Hinter dem Album stecken Monate harter Arbeit und Experimentierung und das Ergebnis sind 10 Tracks von faszinierender klanglicher Dunkelheit. Lyrisch und musikalisch ist Codex Omega das bei weitem infernalischste Septicflesh Album bis dato. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem vielgefeierten Produzenten Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Kreator) geschaffen. Neben der orchestralen Seite, die auch in diesem Album vom Filmharmonic Orchestra of Prague beigesteuert wurde, verwendete die Band traditionelle Instrumente wie der Oud und dem Duduk und auch eine 12-seitige Electro-Akustic Gitarre, um die mystische Atmosphäre der Kompositionen noch weiter auszubauen. Natürlich wird Codex Omega wie immer von gnadenlosen Death Metal Riffs und von den blassen Melodien, die kennzeichnend für Septicflesh sind, geprägt.

Kommentare

Kommentare